Si necesitas tramitar, renovar o recoger tu DNI, tendrás una nueva oportunidad este fin de semana. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que atenderá el sábado 19 y domingo 20 de setiembre de 2026 en distintas oficinas del Perú. La medida busca facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios de identificación, especialmente de quienes tienen documentos pendientes de recojo o necesitan realizar gestiones presenciales.

Reniec atenderá el sábado 19 de setiembre

Este sábado 19 de setiembre, el Reniec habilitará más de 100 centros de atención a nivel nacional. Las oficinas estarán distribuidas en diferentes regiones, entre ellas Lima, Piura, Lambayeque, Tumbes, Cajamarca, La Libertad, Loreto, San Martín, Áncash, Junín, Ayacucho, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios y Cusco.

Los horarios no serán iguales en todas las agencias. Algunas sedes atenderán de 8:15 a. m. a 12:45 p. m., mientras que otras funcionarán de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. Por ello, es importante confirmar previamente la ubicación y el horario correspondiente a la oficina que se desea visitar para evitar desplazamientos innecesarios.

¿Qué oficinas abrirán el domingo 20 de setiembre?

La atención continuará el domingo 20 de setiembre, aunque con una cantidad menor de sedes habilitadas. En esta fecha, el Reniec abrirá 14 oficinas ubicadas en distintas partes del país, entre ellas Piura, Trujillo, Ayacucho y Puno. También se ha previsto atención en una oficina de Cusco, aunque en este caso estará destinada únicamente a la entrega de documentos de identidad.

El horario anunciado para las oficinas que atenderán el domingo será de 8:15 a. m. a 12:45 p. m. La disponibilidad de los servicios puede variar según cada sede, por lo que los ciudadanos deben verificar si la oficina seleccionada permite realizar el trámite que necesitan o solamente recoger un DNI que ya se encuentra listo.

Cómo consultar y pagar tu trámite

Antes de acudir, los ciudadanos que ya iniciaron un procedimiento pueden comprobar en línea si su DNI está listo para ser recogido. Esta consulta permite confirmar la disponibilidad del documento y evitar filas cuando el proceso de emisión aún no ha concluido. Reniec mantiene además servicios virtuales para determinados trámites relacionados con la identificación.

El pago de las tasas puede realizarse mediante Yape, agentes del Banco de Crédito del Perú, Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe. En el caso de Yape, el usuario debe generar previamente el ticket, elegir el código de pago respectivo e ingresar el número obtenido dentro de la sección de servicios de Reniec. La entidad aconseja llevar el comprobante de pago y verificar los requisitos de cada gestión antes de asistir a la oficina elegida.

Recomendaciones antes de acudir a una sede del Reniec

Antes de dirigirse a una oficina, se recomienda revisar la relación oficial de agencias, sus direcciones y los horarios establecidos para el sábado 19 o domingo 20 de setiembre. También es conveniente comprobar el estado del trámite en caso de acudir únicamente para recoger el DNI y llevar los requisitos solicitados, según el servicio que se desea realizar.

La apertura especial del Reniec durante este fin de semana representa una alternativa para las personas que no pueden acudir en días laborables. Sin embargo, la atención estará sujeta a la capacidad y las condiciones de cada oficina. Para conocer las sedes habilitadas y evitar confusiones, los usuarios deben consultar los canales oficiales de la entidad antes de organizar su visita.

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