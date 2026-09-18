Reniec habilitará más de 100 centros de atención el sábado 19 de setiembre y 14 oficinas el domingo 20 para facilitar los trámites y la entrega del DNI.
Reniec habilitará más de 100 centros de atención el sábado 19 de setiembre y 14 oficinas el domingo 20 para facilitar los trámites y la entrega del DNI.
Por Redacción EC

Si necesitas tramitar, renovar o recoger tu DNI, tendrás una nueva oportunidad este fin de semana. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que atenderá el sábado 19 y domingo 20 de setiembre de 2026 en distintas oficinas del Perú. La medida busca facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios de identificación, especialmente de quienes tienen documentos pendientes de recojo o necesitan realizar gestiones presenciales.