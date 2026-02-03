La Línea 1 del Metro de Lima es un medio de transporte público clave de la capital peruana, ya que moviliza a diario a miles de ciudadanos desde San Juan de Lurigancho hasta Villa El Salvador, y viceversa, en pocos minutos. De hecho, los usuarios aprovechan este medio de transporte para trasladar objetos de carga o movilizar ciertos vehículos. Sin embargo, el servicio de transporte anunció una nueva medida que prohíbe el ingreso de vehículos eléctricos al sistema, con el propósito de resguardar la seguridad de todos los pasajeros. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ VEHÍCULOS ELÉCTRICOS NO PUEDEN INGRESAR A LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA?

A través de un comunicado oficial, la Línea 1 del Metro de Lima anunció que desde el 2 de enero de 2025 se mantiene vigente una medida que prohíbe el acceso a sus instalaciones de vehículos eléctricos, como scooters eléctricos, monopatines, bicicletas eléctricas, motocicletas, trimotos y vehículos con motor de combustión. Este reglamento busca prevenir posibles riesgos o accidentes, incluyendo incendios, explosiones o la emisión de humos tóxicos en el sistema ferroviario, que podría afectar a los demás usuarios del tren.

Por otro lado, existen vehículos que sí están permitidos, como las sillas de ruedas eléctricas convencionales que lo utilizan principalmente las personas con ciertas discapacidades. Eso no es todo, también está permitido, según la empresa operadora, los skates, patines y scooters, siempre y cuando se encuentran guardados dentro de una mochila o maleta con las dimensiones permitidas. En todo caso, los objetos deberán ser revisados por el personal y pasar por el medidor de bultos instalado en los accesos de las estaciones, conforme comparte La República.

¿QUÉ SISTEMA DE TRANSPORTE ES MEJOR EN LIMA, SEGÚN LA IA?

La Inteligencia Artificial reveló que el mejor sistema de transporte de la capital es la Línea 1 del Metro de Lima, ya que brinda un servicio adecuado a sus usuarios, entre las que destacan la rapidez, comodidad y eficacia. “Permite evitar en gran medida el tráfico congestionado de la ciudad y ofrece un servicio relativamente puntual y rápido. Además, no se ve afectado por las condiciones del tráfico en la superficie, lo que garantiza un tiempo de viaje más predecible”. indicó la tecnología.

Mientras que, para el Metropolitano, la IA sostuvo lo siguiente: “Es una excelente opción para el transporte en Lima, especialmente para aquellos que necesitan desplazarse a lo largo de su ruta principal que conecta el norte y el sur de la ciudad, pero pueden estar bastante llenos durante las horas punta”.