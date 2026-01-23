Cada vez más personas en el país optan por dejar de lado el dinero físico, y Yape se consolida como una de las plataformas preferidas para realizar pagos digitales. Además de facilitar envíos inmediatos, la aplicación ofrece la posibilidad de cancelar recibos y otros compromisos directamente desde el teléfono, evitando traslados y costos adicionales.

Olvídate de las colas: así puedes pagar tus servicios con Yape de forma rápida y fácil

Si todavía no utilizas esta opción, no hay de qué preocuparse: su uso es sencillo, rápido y funciona en cualquier momento del día para quienes tengan Yape asociada a una cuenta del BCP o a su documento de identidad. A continuación, te mostramos cómo aprovecharla correctamente y qué aspectos revisar para evitar inconvenientes.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite -la empresa.

Así puedes obtener tu constancia de servicio

Después de cada transacción, Yape envía automáticamente un correo electrónico con la confirmación del pago realizado. Esta constancia también se guarda en tu historial dentro de la app, donde aparecerá con el nombre de la empresa y del servicio pagado.

En caso de no encontrar el aviso en la bandeja de entrada, es recomendable verificar las secciones de correo no deseado o spam, ya que el mensaje podría haberse filtrado allí. Ten en cuenta también que la notificación puede demorar algunos minutos en llegar, por lo que lo mejor es esperar un breve lapso antes de volver a intentarlo.

Qué sucede si el pago no se ejecuta

Ante una transacción fallida, es recomendable verificar primero que la señal de datos esté funcionando correctamente y que la referencia ingresada coincida con la información del recibo. Asimismo, resulta útil confirmar que no existan deudas previas con la entidad correspondiente. Considera también que ciertas empresas solo habilitan operaciones hasta las 7:00 p.m.; si el intento se realiza fuera de ese horario, lo más adecuado será probar nuevamente al día siguiente.

Si la app se queda congelada o no responde, lo más recomendable es tomarse un momento y volver a intentarlo después. Ten presente que Yape restringe las consultas a un máximo de 10 por empresa cada 20 minutos; si superas ese límite, el sistema bloqueará tu cuenta temporalmente por 10 minutos antes de permitirte seguir usando el servicio.