Numerosas familias en Perú se preparan para que sus hijos vivan experiencias únicas fuera del país. Si planeas que tu menor viaje al extranjero, es fundamental cumplir con ciertos requisitos y protocolos que aseguren un traslado seguro y sin contratiempos. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas considerar sobre esta situación.

¡Padres alerta! Todo lo que deben saber antes de que sus hijos viajen al extranjero

Desde la emisión del pasaporte electrónico hasta la obtención de la autorización notarial cuando los menores no viajen acompañados por ambos progenitores, las instituciones gubernamentales han destacado los procedimientos que deben gestionarse con anticipación.

El primer punto que aconseja verificar Migraciones es la validez del pasaporte electrónico. La duración de este documento varía en función de la edad del menor:

En el caso de los menores de 12 años, el pasaporte electrónico tiene una vigencia de tres años, debido a los constantes cambios físicos que requieren actualizar la información biométrica.

Para los adolescentes entre 12 y 17 años, el documento es válido por cinco años, lo que reduce la necesidad de renovaciones frecuentes durante el período escolar.

Si el pasaporte ha expirado, Migraciones ofrece citas inmediatas en todas sus oficinas, permitiendo tramitar un nuevo pasaporte el mismo día y así evitar inconvenientes en el aeropuerto y asegurar la salida programada.

Así se tramita el pasaporte electrónico de un menor

El trámite comienza con el pago de S/120,90, que puede realizarse en el Banco de la Nación o mediante la plataforma págalo.pe usando el código 01810 y el DNI del menor. Una vez cancelado el monto, los padres deben ingresar al portal de citas de Migraciones, donde podrán escoger sede, fecha y hora.

En octubre se han habilitado 100.000 citas adicionales para atender la alta demanda de viajes escolares. El sistema solicitará también los datos del padre, madre o apoderado que acompañará al menor a la cita, lo que asegura un proceso más ordenado y sin necesidad de trámites presenciales adicionales.

Autorizaciones que necesitan los menores de edad

Además del pasaporte, los menores requieren un permiso de viaje en ciertos casos. Cuando viajan solos, con uno de los progenitores o con un tutor, se debe presentar una autorización notarial, judicial o consular en físico junto con los documentos de identidad. Los inspectores de Migraciones revisan este requisito en el control migratorio, y si no cumple con lo establecido, el menor no podrá abordar el vuelo.

En cambio, si ambos padres viajan con el estudiante, no es necesario presentar autorización adicional, lo que facilita el proceso. Migraciones sugiere tramitar este permiso con anticipación para no arriesgarse a cancelaciones de último minuto.

