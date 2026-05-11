La llegada de mayo 2026 representa para miles de peruanos uno de los meses más esperados del año, debido al pago de un importante beneficio laboral: la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Esta remuneración es un beneficio social obligatorio que actúa como un seguro de desempleo. Es decir, es depositada por el empleador en una cuenta bancaria elegida por el trabajador, y está dirigida principalmente a quienes pertenecen al régimen privado, laboran al menos cuatro horas diarias y cuentan con un mínimo de un mes de servicios. Así, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que las empresas que no cumplan con el pago dentro del plazo establecido se exponen a sanciones económicas, cuya severidad dependerá del tamaño de la organización y del nivel de incumplimiento detectado. Por ello, a pesar de que algunos ya vienen recibiendo su dinero en sus cuentas bancarias, este grupo ha manifestado su malestar al no poder acceder al monto, lo cual se debería a un factor clave. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE SALDO CONTABLE Y SALDO DISPONIBLE TRAS EL DEPÓSITO DE LA CTS?

Antes de mencionar la fecha límite de pago de la CTS, es importante recordar que, a través de la Ley n.º 32322, el Ejecutivo promulgó el pasado 9 de mayo en el Diario Oficial El Peruano el dictamen que permite el retiro de hasta el 100 % de los fondos de la Compensación por Tiempo de Servicios, estableciendo como plazo hasta el próximo 31 de diciembre de 2026. Así, la norma dispone que millones de trabajadores formales del país tendrán la posibilidad de retirar libremente la totalidad de sus depósitos acumulados en las entidades financieras, ya sea en una sola transacción o en varias. De esta manera, funciona como un fondo de ahorro obligatorio destinado a brindar protección económica al trabajador en caso de quedar desempleado, actuando como un respaldo financiero frente a la pérdida del empleo.

Así, los empleados del sector privado del país reciben la CTS en dos ocasiones al año (mayo y noviembre) para que puedan utilizarla en caso de urgencias, imprevistos o simplemente como un ahorro. Por ello, en esta oportunidad, el primer depósito del año, en el que se hace un cálculo de los meses de noviembre a abril, se debe realizar como máximo este viernes 15 de mayo. Tras el depósito, el usuario verá el monto reflejado como “saldo contable” en su cuenta; sin embargo, después de casi 48 horas (dos días), el dinero quedará disponible para usarlo según lo considere conveniente el beneficiario. Cabe mencionar que, el saldo contable es el monto total que aparece en tu cuenta, incluyendo dinero que aún está en proceso y no puede utilizarse de inmediato, mientras que el saldo disponible corresponde al dinero que ya ha sido procesado por el banco y al que puedes acceder para retiros o transferencias.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO PAGAR LA CTS?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), las sanciones para las empresas que no logren depositar la CTS en el plazo establecido son: