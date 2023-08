La interrogante sobre la posibilidad de afiliarse al Seguro Integral de Salud (SIS) después de recibir un diagnóstico de cáncer es un tema que ha generado interés y dudas en la población. A medida que la atención médica se vuelve aún más crucial en estas circunstancias, más de uno se hace esta pregunta. Es por ello que en esta nota responderemos esta interrogante y brindaremos más detalles relacionados al tema.

¿PUEDO AFILIARME AL SIS LUEGO DE QUE SE ME DETECTE CÁNCER?

En el caso de que tú o algún miembro de tu familia carezcan de seguro privado de salud o desconozcan dónde recibir atención, el primer paso es asegurarse de afiliarse al Seguro Integral de Salud (SIS), un procedimiento que no tiene costo alguno. El Semáforo Oncológico te proporciona las indicaciones clave para llevar a cabo este proceso vital.

Registro en el SIS

El Seguro Integral de Salud (SIS) opera en conjunto con una unidad ejecutora especializada conocida como el Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal), la cual se encarga de financiar el tratamiento de los siete tipos de neoplasias más prevalentes en el país, como lo son los cánceres de cuello uterino, mama, colon, estómago, próstata, así como las leucemias y los linfomas.

Pasos sencillos

Primera opción: Puedes acceder a este enlace o, si lo prefieres, enviar un mensaje al número de WhatsApp del SIS: 941 986 682. En el mensaje, junto con tus datos personales, adjunta imágenes de ambas caras de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) o carnet de extranjería, además de la dirección de tu domicilio.

Segunda opción: Descarga la aplicación “Asegúrate e infórmate” del SIS, disponible para dispositivos Android e IOS. Dentro de la aplicación, selecciona la opción “afíliate al SIS” y completa tus datos. A los 10 minutos de realizar este proceso, recibirás una confirmación vía correo electrónico.

Para verificar si ya estás afiliado al SIS, simplemente haz clic aquí e ingresa tu número de DNI.

La cobertura del SIS es integral desde el momento en que un asegurado recibe el diagnóstico de cualquiera de los siete tipos de cáncer mencionados. Esta cobertura engloba tratamientos de radioterapia, quimioterapia y cirugías, siempre y cuando no sean por motivos estéticos. Sin embargo, es importante recordar que no cubre medicamentos que no estén incluidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME).

Una vez completado el registro en el SIS, solo es necesario dirigirse al centro de salud más cercano para recibir atención. En caso de necesitar tratamientos especializados o cuidados paliativos oncológicos, se debe solicitar una referencia a establecimientos de salud de mayor complejidad, como hospitales o institutos especializados.

¿CÓMO SABER SI ESTOY AFILIADO AL SIS?

Si deseas saber si estás afiliado a cualquiera de los cinco planes de seguros que ofrece el Seguro Integral de Salud (SIS), puedes hacerlo a través del servicio Consulta del asegurado.

A través de esta herramienta podrás saber si cuentas con alguno de los siguientes planes de seguro:

¿CUÁLES SON LOS PLANES DE SEGUROS QUE OFRECE EL SIS?

El SIS perteneciente al seguro público del Perú, y uno de los más utilizados por la ciudadanía junto a EsSalud, ofrece afiliación automática si es que la persona no está asegurada en otra institución, y además sin requerir de un pago mensual.

Los planes que brinda el SIS son en total 5, y están divididos en base a los siguientes criterios de atención:

- SIS GRATUITO

Seguro de salud subsidiado por el Estado que cubre integralmente más de 12 mil diagnósticos, y está dirigido para ciudadanos residentes en el Perú enmarcados y clasificados socioeconómicamente por el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Cabe resaltar, que para estar afiliado al SIS Gratuito no hay un límite de edad ni es obligatorio realizar pagos mensuales.

- SIS PARA TODOS

Plan de seguro que permite la afiliación a todas las personas que viven en el país, y no restringe las prestaciones de salud por condiciones socioeconómicas.

El SIS Para Todos ofrece una cobertura subsidiada en medicamentos, análisis de laboratorio, intervenciones quirúrgicas, atención en los servicios de salud ambulatoria e internamiento, y así como el SIS Gratuito, no requiere de aportes monetarios.

- SIS INDEPENDIENTE

Este tipo de plan ofrecido por el SIS está direccionado y orientado hacia aquellas personas que tienen las condiciones de solventar pagos mensuales.

Los beneficiarios del SIS Independiente tienen la posibilidad de asegurar a varios familiares, y ser atendidos por cáncer, enfermedades raras y huérfanas.

- SIS EMPRENDEDOR

Plan de seguro del SIS que cumple con las características de los otros tipos, pero se diferencia en que está dirigido para trabajadores independientes como gasfiteros, bodegueros, y otros similares.

La información sobre el SIS Emprendedor expresa que si el ciudadano paga 3 meses consecutivos a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) en las categorías 1 o 2 del Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS), automáticamente quedará afiliado sin necesidad de realizar trámites extras.

- SIS MICROEMPRESAS

Seguro de salud creado para que los trabajadores de microempresas puedan atenderse gratuitamente en centros de salud públicos habilitados.

La cobertura del SIS Microempresas es asumida en gran parte por el propio negocio, y lo restante subsidiada por el Estado peruano.

QUÉ ES EL SIS

Es un seguro de salud dirigido para todos los peruanos y extranjeros residentes en el Perú que no cuenten con otro seguro de salud vigente.

El SIS cubre medicamentos, procedimientos, operaciones, insumos, bonos de sepelio y traslados de emergencia, pero la cobertura varía según el plan de seguro SIS. Cubre más de 1400 enfermedades, incluidos varios tipos de cáncer.