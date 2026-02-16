¿Qué hago con mi Yape en caso de pérdida o robo del celular? Sigue estos pasos

Durante aproximadamente una década, el BCP incorporó una aplicación móvil propia que agiliza giros inmediatos: Yape. Con ese aplicativo resulta posible efectuar depósitos hacia terceros sin registrar previamente teléfono celular dentro agenda del dispositivo, lo cual facilita operaciones rápidas incluso cuando el destinatario nunca fue añadido a la lista personal.

¿Qué hago en caso de pérdida o robo del celular?

Por tu seguridad, te recomendamos seguir los siguientes pasos:

Llama al 1820, menciona la palabra “Yape” y bloquea inmediatamente todas tus tarjetas para evitar que terceros entren a tus apps financieras. También es posible bloquear tu cuenta ingresando aquí. Llama a tu operador para bloquear tu línea y equipo.

Si tienes problemas para eliminar tu cuenta o si ves en tus movimientos operaciones que no hiciste, contáctanos al WhatsApp +51 939 339 299 o haz clic aquí.

Consejos de seguridad

Avisa a tus amigos y familiares para que estén al tanto de personas que se quieran hacer pasar por ti en tus redes sociales.

Cambia todas tus claves, incluidas las de tu correo y redes sociales.

Si ya tienes tu nuevo celular y quieres volver a usar Yape, te recomendamos colocar una clave distinta a la de tu cuenta anterior.

¿Cómo yapearle a alguien que no está entre mis contactos? Así se hace y te sorprenderá lo fácil que es

Este tipo de transferencia se puede realizar de dos formas: escaneando el código QR del destinatario o ingresando manualmente su número de teléfono, sin necesidad de tener su nombre guardado en la agenda.

Te compartimos el paso a paso para enviar dinero por Yape a alguien que no tienes en tu listado de contactos de celular:

Escanea código QR

- Para enviar dinero, ingresa a tu aplicativo móvil y usa la opción “Escanear QR”.

- Escanea el código que te debe mostrar la otra persona, y listo.

Ingresa número no registrado

- Ingresa tu contraseña, y una vez dentro de la billetera digital, pulsa la opción “Yapear”.

- De inmediato, escribe el número de destinatario y el monto a enviar como dinero.

- Automáticamente estará realizado el yapeo.

Cabe resaltar, que además de este importante detalle operativo disponible en Yape, también puedes llevar a cabo una gran variedad de acciones habilitadas por BCP en beneficio sobre todo de los usuarios con cuenta bancaria.