¿Qué hago con mi Yape en caso de pérdida o robo del celular? Sigue estos pasos

Durante aproximadamente una década, el BCP incorporó una aplicación móvil propia que agiliza giros inmediatos: Yape. Con ese aplicativo resulta posible efectuar depósitos hacia terceros sin registrar previamente teléfono celular dentro agenda del dispositivo, lo cual facilita operaciones rápidas incluso cuando el destinatario nunca fue añadido a la lista personal.
Por tu seguridad, te recomendamos seguir los siguientes pasos:
- Llama al 1820, menciona la palabra “Yape” y bloquea inmediatamente todas tus tarjetas para evitar que terceros entren a tus apps financieras.
- También es posible bloquear tu cuenta ingresando aquí.
- Llama a tu operador para bloquear tu línea y equipo.
Si tienes problemas para eliminar tu cuenta o si ves en tus movimientos operaciones que no hiciste, contáctanos al WhatsApp +51 939 339 299 o haz clic aquí.
- Avisa a tus amigos y familiares para que estén al tanto de personas que se quieran hacer pasar por ti en tus redes sociales.
- Cambia todas tus claves, incluidas las de tu correo y redes sociales.
Si ya tienes tu nuevo celular y quieres volver a usar Yape, te recomendamos colocar una clave distinta a la de tu cuenta anterior.
Desde 2016, las operaciones financieras en Perú se han vuelto más ágiles gracias a Yape, la billetera digital del BCP, que con el tiempo ha incorporado nuevas funciones, incluyendo la posibilidad de enviar dinero a personas cuyo número de celular no está registrado en tus contactos.
Este tipo de transferencia se puede realizar de dos formas: escaneando el código QR del destinatario o ingresando manualmente su número de teléfono, sin necesidad de tener su nombre guardado en la agenda.
Te compartimos el paso a paso para enviar dinero por Yape a alguien que no tienes en tu listado de contactos de celular:
Escanea código QR
- Para enviar dinero, ingresa a tu aplicativo móvil y usa la opción “Escanear QR”.
- Escanea el código que te debe mostrar la otra persona, y listo.
Ingresa número no registrado
- Ingresa tu contraseña, y una vez dentro de la billetera digital, pulsa la opción “Yapear”.
- De inmediato, escribe el número de destinatario y el monto a enviar como dinero.
- Automáticamente estará realizado el yapeo.
Cabe resaltar, que además de este importante detalle operativo disponible en Yape, también puedes llevar a cabo una gran variedad de acciones habilitadas por BCP en beneficio sobre todo de los usuarios con cuenta bancaria.