Por Redacción EC

Durante aproximadamente una década, el BCP incorporó una aplicación móvil propia que agiliza giros inmediatos: Yape. Con ese aplicativo resulta posible efectuar depósitos hacia terceros sin registrar previamente teléfono celular dentro agenda del dispositivo, lo cual facilita operaciones rápidas incluso cuando el destinatario nunca fue añadido a la lista personal.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

Miles esperan: ¿cuándo publica Pronabec la lista de preseleccionados de Beca 18-2026?
Tramites

Miles esperan: ¿cuándo publica Pronabec la lista de preseleccionados de Beca 18-2026?

¿Qué hago con mi Yape en caso de pérdida o robo del celular? Sigue estos pasos
Tramites

¿Qué hago con mi Yape en caso de pérdida o robo del celular? Sigue estos pasos

¿En qué distrito de Lima entregan DNI electrónico GRATIS hasta el 27 de febrero 2026?
Tramites

¿En qué distrito de Lima entregan DNI electrónico GRATIS hasta el 27 de febrero 2026?

Estos son los jubilados de la ONP que recibirán pago con aumento este 21 de febrero
Tramites

Estos son los jubilados de la ONP que recibirán pago con aumento este 21 de febrero