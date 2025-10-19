En el Perú, el Banco de la Nación es una entidad que representa al Estado peruano en las transacciones comerciales, tanto en el sector público como privado. Inclusive, cumple un rol fundamental para miles de peruanos que se acercan todos los días a sus oficinas o utilizan sus principales plataformas digitales para realizar alguna consulta o ciertos trámites. En ese contexto, con el objetivo de seguir informando a sus clientes, el BN comunicó que la Billetera Electrónica BIM dejará de operar en su aplicativo, por lo que instó a sus afiliados a seguir una serie de pasos a fin de evitar inconvenientes con su dinero. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SUCEDERÁ CON EL SALDO DE LOS CLIENTES DE LA BILLETERA BIM TRAS EL CIERRE DEL SERVICIO DEL BANCO DE LA NACIÓN?

A través de sus plataformas oficiales, el Banco de la Nación lanzó un comunicado para sus miles de clientes sobre el cierre definitivo del servicio de la Billetera Electrónica BIM. De esta manera, los usuarios no deberán preocuparse por su dinero en dicho monedero digital, ya que, según la entidad, podrán cobrar los montos en cualquiera de sus agencias a nivel nacional (LINK), siempre y cuando hayan verificado previamente la cantidad. Tras ello, el cliente deberá presentase al BN con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente en el horario regular de atención del banco.

“El Banco de la Nación informa a los usuarios que ya no será parte de la Billetera Electrónica BIM, por lo que, debido al cierre definitivo del servicio, quienes cuenten con saldo en dicha billetera, podrán acercarse a partir del viernes 17 de octubre de 2025 a cobrar el monto disponible en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional”, explicó la entidad financiera. Cabe recordar que el BN informó a sus usuarios el pasado 26 de febrero sobre el inicio del proceso de cierre de operaciones de la billetera móvil BIM.

¿QUÉ APP DEL BANCO DE LA NACIÓN PERMITE PAGAR LOS SERVICIOS?

A través de sus redes sociales oficiales, el Banco de la Nación informó a sus usuarios que cuentan con dos importantes canales para realizar el pago de servicios como luz, agua y telefonía desde la comodidad de sus hogares. Se trata de la App BN (disponible para Android y iOS) y la Banca por Internet (cuenta de ahorros activa) que permite consultar saldos y movimientos, así como cancelar los recibos de luz de empresas como SEAL en Arequipa, Hidrandina (Áncash, La Libertad y Cajamarca), Electrocentro (Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima Provincia y Pasco), Electronorte (Lambayeque y Cajamarca), entre otras compañías.

Y eso no es todo, se puede cancelar también el servicio de agua de empresas como Sedapar Arequipa, Sedalib (La Libertad), Sedaloreto, Epsel (Lambayeque), Emapacopsa (Pucallpa) y Emapat (Madre de Dios), así como los pagos de telefonía móvil, cable y empresas de belleza. Asimismo, los clientes del Banco de la Nación pueden realizar transferencias entre mismas entidades o a otros bancos mediante el CCI, además de enviar dinero a través de las billeteras digitales del país, realizar recargas móviles, pagos de la tarjeta de crédito, entre otras operaciones digitales. Finalmente, para realizar estas operaciones a través de la app, el usuario debe estar previamente afiliado a la Clave Dinámica Digital, un sistema de seguridad que valida cada transacción de forma confiable.