La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es un beneficio laboral que representa un derecho económico en el que el empleador debe otorgar al trabajador por el tiempo que presta servicios en la empresa. Es una forma de protección financiera cuando el trabajador queda desempleado. También se le conoce como un “seguro de desempleo” en el sistema laboral peruano. Los depósitos de dicha compensación corresponden en los meses de mayo y noviembre; sin embargo, en el sector privado, no alcanza a todos los trabajadores ya que dependerá de ciertos requisitos. Asimismo, los empleados no deben confundir este pago con la gratificación que corresponde al pago extra en julio y diciembre por Fiestas Patrias y Navidad.

¿Quiénes reciben y cuánto se deposita este beneficio, si no todos los empleados reciben en el mes correspondiente?

Eric Castro, socio del Área Laboral del estudio Miranda & Amado, explicó que solo tienen derecho a la CTS aquellos trabajadores que cumplen, en promedio, una jornada mínima de cuatro horas diarias siendo uno de los principales criterios. También agregó que dicho beneficio se genera cuando el trabajador haya laborado al menos un mes completo dentro del periodo correspondiente. “Si el trabajador no cumple esta condición, no se configura el derecho al depósito”, señaló. La CTS equivale aproximadamente a media remuneración tanto en mayo como en noviembre donde se incluye parte del sueldo y, en algunos casos, asignación familiar y otros conceptos remunerativos. El empleador tiene la obligación legal de depositarlo por reconocimiento de la legislación laboral peruana.

¿Qué sucede con el pago de la CTS de los trabajadores que están sujetos al régimen de Remuneración Integral Anual?

El experto en área laboral también señaló que existen casos en los que no corresponde el pago de la compensación, como ocurre con los trabajadores sujetos al régimen de Remuneración Integral Anual (RIA), ya que este beneficio se encuentra incorporado en su compensación. Asimismo, remarcó que el acceso a esta compensación no es automático para todos los trabajadores en planilla, sino que está condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa laboral vigente. La RIA es una modalidad que, en vez de recibir pagos separados por sueldo, gratificaciones, CTS, vacaciones (en algunos casos) y otros conceptos, todo se calcula y se integra en una remuneración global acordada entre la empresa y el trabajador. Generalmente se aplica para trabajadores que tienen cargos ejecutivos, de confianza o perciben ingresos altos.

Si eres empleador o empleado infórmate cómo puedes obtener mayor información sobre la CTS y otros beneficios laborales

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) brindan información sobre la CTS de varias maneras para orientar tanto a trabajadores como a empleadores. Asimismo, la SUNAFIL implementó una “Calculadora Laboral” para que los trabajadores puedan calcular cuánto les corresponde de CTS ingresando datos de sus boletas de pago. Además, ambas instituciones brindan comunicados a las empresas sobre sanciones por no pagar esta compensación luego de hacer inspecciones correspondientes. Cabe resaltar que es un derecho laboral obligatorio y que el incumplimiento puede generar multas e intereses para el empleador. Por eso, es importante revisar las páginas web oficiales donde publican normas laborales, guías, noticias, preguntas frecuentes, derechos y obligaciones sobre la CTS.