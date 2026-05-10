Mayo 2026 no solo trae consigo una serie de feriados y celebraciones cívicas para los trabajadores del sector público, sino también el esperado pago de la remuneración. Es así que, siguiendo el cronograma oficial otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante la tercera semana del presente mes, los empleados estatales podrán acercarse a cobrar su sueldo a través del Banco de la Nación. De esta manera, esto supone un importante alivio para este sector de la población, ya que les permitirá afrontar los gastos de primera necesidad, como la compra de medicamentos, alimentos y el pago de transporte o vivienda, entre otros. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COBRAN ESTE 20 DE MAYO EN EL BANCO DE LA NACIÓN?

A partir de la tercera semana de mayo de 2026, miles de trabajadores públicos comenzarán a recibir su remuneración, conforme al cronograma oficial establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A continuación, estas son las fechas en las que se desembolsará el sueldo a través del Banco de la Nación desde el 20 de mayo:

Miércoles 20 de mayo: Educación, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.

Educación, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas. Jueves 21 de mayo: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Viernes 22 de mayo: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, RENIEC.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, RENIEC. Lunes 25 de mayo: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Tribunal Constitucional.

Miles de trabajadores del sector público cobrarán su sueldo a partir de este miércoles 20 de mayo. Foto: Difusión

CRONOGRAMA DE PAGOS PARA LOS PENSIONISTAS DE LA ONP EN MAYO 2026

Actualmente, son 708 305 adultos mayores de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago de su pensión correspondiente a mayo 2026. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán desembolsar su dinero en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, te presentamos las fechas establecidas para que los pensionistas se puedan acercar a cobrar: