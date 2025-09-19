A solo pocos meses para que se lleven a cabo las Elecciones Generales 2026 para presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instó a la población a que actualicen la dirección de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Esto permitirá que el ciudadano pueda contar con una mesa de sufragio cercana a su residencia real y evitar sanciones que llevaría al impedimento de importantes servicios, ya sea bancarios, procesos electorales, entre otros. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE NO ACTUALIZAR LA DIRECCIÓN DEL DNI?

En medio de un proceso electoral, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recomendó, a través de sus plataformas oficiales, la importancia de actualizar el DNI, siempre que se haya mudado a otra parte del país, con el objetivo de que se le asigne una mesa de votación que esté cerca a donde realmente reside. Y es que, al no realizarlo, el ciudadano podría sufragar lejos de casa, por lo que, según el organismo público, la población tiene plazo hasta el próximo 14 de octubre, fecha en la que se cierra el padrón electoral para estas Elecciones Generales 2026.

Asimismo, basándose en la Ley N° 30338, el Reniec indicó que la población debe registrar su dirección habitual de manera correcta, ya que, caso contrario, recibirán una sanción. Esta multa representa al 0,3 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que equivale a S/ 16 para este 2025. Sin embargo, pueden quedar exentos de esta medida, siempre que el ciudadano comunique los cambios en su dirección o estado civil dentro de los 30 días desde que se produce el cambio.

¿CÓMO ACTUALIZAR LA DIRECCIÓN DOMICILIARIA EN EL DNI?

Modalidad virtual:

Disponible solo para los que tengan DNI azul o electrónico (DNIe).

Se debe pagar el trámite a través de Págalo.pe: S/ 34 (código 00730) para DNI electrónico y S/ 22 (código 00728) para DNI azul.

Luego realiza la gestión en línea a través de la plataforma “Rectificación de Domicilio” (LINK).

Valida la identidad con la App DNI BioFacial, que está disponible solo para Android de gama media o alta.

Por último, consulta el estado del trámite por medio de este ENLACE.

Modalidad presencial: