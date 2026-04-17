Si tramitaste la renovación o duplicado de tu DNI en una oficina del Reniec y prefieres recogerlo en otra sede con menor concurrencia, puedes solicitar el cambio de punto de entrega, siempre que el procedimiento se haya realizado de manera presencial. Según la información difundida en el portal del Estado, esta alternativa está habilitada para distintos tipos de gestiones, como la actualización de datos, la emisión del documento por primera vez, renovaciones o trámites vinculados a menores de edad. Sin embargo, antes de pedir la modificación es necesario considerar algunas condiciones. Una de las principales es el estado del trámite: si el DNI ya se encuentra en una etapa avanzada de producción o listo para ser entregado, es posible que el cambio ya no sea aceptado. Además, se recomienda comprobar previamente la disponibilidad en la oficina a la que se desea trasladar el recojo, a fin de evitar demoras o inconvenientes.

RENIEC responde: ¿puedes recoger tu DNI en cualquier sede? Esto debes saber

Sí, siempre y cuando el DNI se tramitó en una oficina puede solicitar el cambio de lugar de entrega. Estos son los requisitos:

-Verifica que tu DNI está al 100 % aquí: consulta de estado de trámite.

-Paga S/5.00 con el código 02143 en el Banco de la Nación o www.pagalo.pe.

-Acude a la agencia recogeras tu DNI y sigue las indicaciones que te darán.

No aplica para DNI tramitado vía web.

¿Por qué no debe revelar la clave PIN del correo electrónico?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instó a sus usuarios a no compartir con terceros su clave PIN del DNI electrónico, ya que podrían ser víctimas de algún fraude o suplantación de identidad. Por ello, en caso de extravío o robo del documento, es fundamental reportarlo ante la Policía Nacional y, posteriormente, gestionar la anulación de los certificados digitales en el Reniec, ya sea de forma virtual o presencial.

Ahora, en caso que el ciudadano haya olvidado la clave de seis dígitos, el Reniec dispuso de una plataforma llamada Ciudadano Digital con el objetivo de que puedan actualizarlo a través del internet de manera gratuita y segura. Si optan por esta forma, es indispensable contar con una lectora de tarjetas digitales. Asimismo, existe otra manera y es acudir a una oficina de dicha entidad, por lo que deberán presentar su DNI electrónico en vigencia. Es importancia recordar que esta clave es estrictamente confidencial y no la conoce nadie más, ni siquiera el Reniec.

¿Cómo cambiar tu decisión sobre donar órganos en tu DNI? Así puedes hacerlo

Si en algún momento decidiste modificar tu postura respecto a la donación de órganos y tejidos y quieres que esa elección quede registrada oficialmente en Reniec, puedes solicitar la actualización de tu DNI. Este trámite permite que tu decisión quede consignada de manera formal. Es importante tener en cuenta que cualquier cambio en los datos personales implica la emisión de un nuevo documento, lo que garantiza que la información impresa en tu DNI esté actualizada y refleje con precisión tu voluntad vigente.

Hazlo en 3 pasos

1) Paga tu trámite

Si tienes DNI azul: S/ 30.00 con el código de tributo 02121 .

con el código de tributo . Si tienes DNI electrónico: S/ 34.00 con el código de tributo 00730.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Solicita tu rectificación

Acércate al Centro de Atención del Reniec o al Centro MAC más cercano e indícale al registrador el trámite que deseas realizar. Él ingresará la información al sistema, emitirá un código de trámite y te indicará la fecha aproximada de entrega (aproximadamente 10 días hábiles ).

3) Recoge tu DNI

Verifica el estado de tu trámite y, cuando tu DNI Electrónico se encuentre en agencia, acércate al lugar donde lo tramitaste para recogerlo.

Si deseas cambiar el lugar de recojo , deberás pagar un costo adicional de S/ 5.00 y el tiempo de entrega se ampliará a 15 días hábiles más aproximadamente.

Ten en cuenta que la entrega del DNI Electrónico es personal, ya que debes crear una clave secreta para tu certificado y tu firma digital.

Para una atención más rápida y eficiente, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900

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