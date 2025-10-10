Desde octubre de 2025, miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrán acceder nuevamente a una parte de sus fondos gracias a la Ley N.º 32445, que autoriza el retiro extraordinario de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias. Este beneficio incluye a los peruanos residentes fuera del país, quienes podrán realizar el trámite a distancia a través de los canales digitales habilitados por cada AFP, según lo dispuesto por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Con la publicación del procedimiento operativo mediante la Resolución SBS N.º 03444-2025, se han establecido las condiciones, plazos y mecanismos necesarios para garantizar un proceso seguro y ordenado. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO HACER EL RETIRO AFP 2025 DESDE EL EXTRANJERO?

Los peruanos afiliados a una AFP que residen fuera del país también podrán acceder a este beneficio. La SBS confirmó que el trámite puede hacerse completamente en línea, sin acudir físicamente a una agencia. Para ello, deben tener en cuenta los siguientes detalles:

El solicitante debe cumplir los requisitos generales del retiro

Seguir los pasos establecidos en la web oficial de su AFP.

Validar su identidad mediante los mecanismos digitales de seguridad.

Cada AFP será responsable de implementar los protocolos necesarios para proteger los fondos y garantizar la autenticidad de la solicitud, según informa el diario La República.

¿QUÉ DATOS Y DOCUMENTOS DEBES TENER ACTUALIZADOS?

Antes de iniciar el trámite, los afiliados en el extranjero deben asegurarse de mantener actualizados los siguientes datos:

Documento de identidad o carné de extranjería

Clave web de la AFP

Dirección domiciliaria, correo electrónico y número celular vigentes

Información bancaria que incluya nombre del banco y ciudad de origen

Nombre completo registrado en la AFP.

Contar con esta información al día es fundamental para que las verificaciones sean rápidas y los desembolsos se realicen sin contratiempos.

¿CÓMO SE EFECTUARÁN LOS PAGOS DEL RETIRO AFP 2025?

El retiro aprobado por la Ley N.º 32445 permite acceder a un máximo de 4 UIT, equivalentes a S/21.400, distribuidos en cuatro armadas mensuales de una UIT cada una.

El primer pago se realizará 30 días después de presentada la solicitud y los siguientes, cada 30 días calendario. Por ejemplo, si un afiliado presenta su solicitud el lunes 21 de octubre, recibirá su primer desembolso el 20 de noviembre, seguido de pagos en diciembre, enero y febrero.

El orden de atención se establecerá según el último dígito del DNI, para evitar congestión en las plataformas.

¿CUÁNDO Y CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD DEL RETIRO?

El registro de solicitudes comenzará el lunes 21 de octubre de 2025 y se mantendrá abierto hasta el domingo 19 de enero de 2026. Durante esos 90 días, los afiliados podrán ingresar a los portales oficiales de sus AFP para completar el trámite, ya sea desde el Perú o el extranjero. El proceso será totalmente gratuito y podrá realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Cabe recordar que el retiro es voluntario; quienes decidan no continuar podrán presentar su desistimiento dentro del plazo establecido, utilizando los mismos canales virtuales.