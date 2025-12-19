Cada año, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) brinda el servicio de emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI), un trámite fundamental para acceder a distintos programas y servicios estatales. En la actualidad, la entidad cuenta con una herramienta digital que permite a los ciudadanos verificar el estado de su solicitud, tanto del DNI azul, DNI electrónico como del DNI amarillo para menores de edad.

¿Sacaste tu DNI recientemente? Revisa AQUÍ el estado de tu trámite y la fecha de entrega

Tras ingresar a este LINK, dirígete a “Consulta por: Documento Nacional de Identificación - DNI”, y selecciónala como opción.

Coloca tu número de DNI solicitado en parte inferior de plataforma como dato obligatorio

Finalmente, pulsa “CONSULTAR” para ingresar a zona de consulta requerida.

El sistema te mostrará los diferentes estados en el que se encuentra tu trámite:

Iniciado : Trámite ingresado

: Trámite ingresado En proceso : Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6

: Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6 En agencia : Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC

: Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC Entregado : Ya recogiste tu DNI

: Ya recogiste tu DNI Observado/Anulado: Cuando el trámite ha sido observado, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.

Requisitos

Conocer el número de DNI o número de solicitud.

Antes de iniciar, debes saber:

Al ingresar a la plataforma deberás elegir si deseas obtener la información colocando el número del DNI o número de solicitud.

Coloca el número que corresponde y haz clic en Consultar.

¿Por qué no se debe revelar la clave PIN del DNI electrónico?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instó a sus usuarios a no compartir con terceros su clave PIN del DNI electrónico, ya que podrían ser víctimas de algún fraude o suplantación de identidad. Por ello, en caso de extravío o robo del documento, es fundamental reportarlo ante la Policía Nacional y, posteriormente, gestionar la anulación de los certificados digitales en el Reniec, ya sea de forma virtual o presencial.

Ahora, en caso que el ciudadano haya olvidado la clave de seis dígitos, el Reniec dispuso de una plataforma llamada Ciudadano Digital con el objetivo de que puedan actualizarlo a través del internet de manera gratuita y segura. Si optan por esta forma, es indispensable contar con una lectora de tarjetas digitales. Asimismo, existe otra manera y es acudir a una oficina de dicha entidad, por lo que deberán presentar su DNI electrónico en vigencia. Es importancia recordar que esta clave es estrictamente confidencial y no la conoce nadie más, ni siquiera el Reniec.

VIDEO RECOMENDADO