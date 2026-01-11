A pocas semanas para iniciar el Año Escolar 2026, tanto docentes que integren la Carrera Pública Magisterial (CPM) como los profesores contratados, recibieron una buena noticia: se verán beneficiados con el incremento en la remuneración íntegra mensual (RIM) este año. Esta medida, anunciada por el Ministerio de Educación (Minedu), tiene como objetivo reconocer la labor esencial de estos profesionales y, a su vez, mejorar sus condiciones laborales, beneficiándolos también en otros aspectos fundamentales de su sueldo y derechos laborales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS MONTOS PARA LOS DOCENTES DE LA CPM Y PROFESORES CONTRATADOS?

A través de sus plataformas oficiales, el Ministerio de Educación anunció que más de 426 000 profesores nombrados se verán beneficiados con el aumento en la Remuneración Íntegra Mensual, lo cual está en función a su escala magisterial (ocho niveles) y la jornada de trabajo. Por lo tanto, conforme el docente ascienda de escala, aumenta también su sueldo mensual, en correspondencia con su avance profesional dentro de la carrera magisterial.

Es decir, en el caso de que se haya laborado 30 horas, el monto crece progresivamente desde la primera que va desde los S/ 3,500.70 hasta la octava escala por S/ 7,351.47; mientras que, en una jornada laboral de 40 horas, se considera un cálculo adicional que eleva el ingreso mensual e inicia con S/ 4.667,60 y finaliza en S/ 9.801,96 en la octava. Por lo tanto, esta normativa se verá reflejado en la planilla de pagos del mes de enero de 2026.

Escala Magisterial Índice porcentual Jornada por 30 horas Jornada por 40 horas Octava 210 % S/ 7,351.47 S/ 9,801.9 Séptima 190 % S/ 6,651.33 S/ 8,868.4 Sexta 175 % S/ 6,126.23 S/ 8168.3 Quinta 150 % S/ 5,251.05 S/ 7,001.4 Cuarta 130 % S/ 4,550.91 S/ 6,067.8 Tercera 120 % S/ 4,200.84 S/ 5,601.1 Segunda 110 % S/ 3,850.77 S/ 5,134.3 Primera 100 % S/ 3,500.70 S/ 4,667.6

Por otro lado, el Minedu estableció el monto que les corresponde a los profesores contratados sin distinción del nivel en el que se desempeñen, ya sea inicial, primaria o secundaria, así como con aplicación en la Educación Básica Regular, Especial, Alternativa y Técnico-Productiva. De esta manera, este grupo de profesionales recibirán S/ 3.500,70 cada mes por una jornada de 30 horas, equivalente a la primera escala magisterial. Finalmente, según la resolución, se les otorgará una serie de beneficios, como la Asignación por tiempo de servicios (ATS), un bono por luto y sepelio y CTS.

CALENDARIO OFICIAL DEL ASCENSO DOCENTE 2026

El proceso para el Ascenso Docente se desarrolla en etapas nacionales y descentralizadas, por lo que, tras el inicio del nuevo año 2026, entre el 5 y el 15 de enero, el Comité de Evaluación requerirá a las instancias respectivas de la DRE o UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) los informes escalafonarios de los postulantes, de acuerdo con el cronograma establecido por el Minedu. Esto permitirá que al finalizar el proceso, los profesionales seleccionados puedan subir de nivel en la Carrera Pública Magisterial (CPM), lo que permitirá mejorar sus condiciones laborales, así como su salario y reconocimiento. A continuación, te presentamos el calendario de la Etapa Descentralizada: