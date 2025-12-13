Durante el mes de diciembre, los peruanos tienen la gran posibilidad de conseguir varios productos a precios extremadamente cómodos. Esto se debe a que los productos fueron incautados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), tras infringir la normativa peruana vigente. Por ello, en esta oportunidad, se anunció que se llevará a cabo una nueva jornada para que interesados pueden participar de la gran subasta de bienes a cargo de Aduanas. Así, este tipo de remates se presenta como una alternativa para adquirir inmuebles a precios competitivos, al tiempo que favorece el cumplimiento de las obligaciones tributarias y refuerza la recaudación nacional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO PARTICIPAR DEL REMATE DE BIENES EN LA SUNAT?

A través de sus plataformas oficiales, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria anunció que este miércoles 17 de diciembre realizará una nueva subasta de bienes bajo la modalidad de “sobre cerrado”, es decir, las ofertas se presentarán en un ánfora y el inmueble será adjudicado a quien ofrezca el monto más alto, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. De esta manera, son cerca de 38 propiedades valorizadas en más de S/ 57 millones, como casas, oficinas, locales comerciales, terrenos y estacionamientos, ubicados en diferentes puntos de la capital. Los interesados en participar del remate, que son completamente gratuitos, deberán acercarse con su DNI a la avenida Arenales 335-357, en Cercado de Lima. A continuación, te presentamos el listado compartido por Infobae de algunos de los bienes puestos a remate:

Casa en San Miguel: S/ 627.820,87

Casa en Santiago de Surco: S/ 1.285.003,47

Departamento en San Borja: S/ 466.726,54

Depósito en Santiago de Surco: S/ 52.450,11

Depósito en Santiago de Surco: S/ 42.271,53

Depósito en Santiago de Surco: S/ 42.271,53

Estacionamiento en San Borja: S/ 61.705,70

Estacionamiento en Santiago de Surco: S/ 56.738,63

Estacionamiento en San Borja: S/ 21.913,83

Local comercial en Jesús María: S/ 282.766,41

Local comercial en San Isidro: S/ 662.848,87

Local comercial en Cercado de Lima: S/ 2.169.864,85

Local comercial en Santiago de Surco: S/ 54.004,74

Oficina en Cercado de Lima: S/ 50.276,83

Oficina en Cercado de Lima: S/ 135.214,93

Oficina en Cercado de Lima: S/ 186.927,68

Servicio higiénico en Miraflores: S/ 7.788,78

Terreno en San Andrés: S/ 4.522.850,00

Terreno en Cañete: S/ 76.112,86

Terreno en Pueblo Nuevo: S/ 66.476,59

Terreno en Villa El Salvador: S/ 1.245.620,84

@sunatperu 🚫💼 Seguimos cerrándole el paso al contrabando. Entre enero y noviembre, la Sunat intervino mercancías ilegales por más de USD 254 millones y realizó 19 % más acciones de control en todo el país. Con inteligencia aduanera y operativos conjuntos 🤝, protegemos la economía formal del Perú. 🇵🇪 @Presidencia del Perú 🇵🇪 @PCMPeru @MEF @TVPeruOficial @Agencia Andina ♬ sonido original - Sunat Oficial

¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR DE LA SUBASTA EN SUNAT?

Es importante mencionar que las subastas realizadas por la Sunat no se garantiza el estado de los productos ofertados. Es decir, los participantes deben considerar que los bienes se entregan en las condiciones en que se encuentran al momento de la adquisición. En ese sentido, se recomienda revisar físicamente los artículos o bienes antes de presentar una oferta. Por otro lado, de acuerdo con el reglamento de dicha entidad, las personas que no podrán ser postores en el remate ni mediante terceros son las siguientes:

El deudor tributario, propietario de los bienes a rematarse.

Los trabajadores de la Sunat, sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad.

Los peritos, el martillero público y todos los que hubieran intervenido directamente en el procedimiento de tasación y remate.

Aquellos que en un remate anterior hayan sido declarados ganadores del bien y no hayan cumplido con pagar el saldo del precio en el plazo correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO