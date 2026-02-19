¿Te toca renovar? Descubre AQUÍ si puedes acceder al descuento del DNI electrónico

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha lanzado una campaña de modernización para facilitar la obtención del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) antes de las Elecciones Generales de 2026. Esta iniciativa busca que miles de ciudadanos accedan al formato digital mediante costos reducidos y facilidades en el trámite.

Con un lote limitado de documentos a precio preferencial y horarios extendidos en puntos clave, la entidad busca cerrar la brecha de identificación. Si aún no cuentas con el carnet electrónico, aquí te explicamos cómo aprovechar los beneficios vigentes este año.

¿QUIÉNES PUEDEN BENEFICIARSE CON LA TARIFA REDUCIDA?

Actualmente, existe una oportunidad para obtener el carnet electrónico pagando S/30, lo mismo que se abonaba por el formato azul convencional.

Los detalles de este beneficio son:

Cupos limitados: La promoción es válida solo para el primer grupo de 100,000 personas que realicen el pago.

La promoción es válida solo para el primer grupo de 100,000 personas que realicen el pago. Público objetivo: No hay restricción de edad; el descuento es aplicable tanto para los trámites de menores de edad como para adultos.

No hay restricción de edad; el descuento es aplicable tanto para los trámites de menores de edad como para adultos. Plazo de vigencia: Podrás acceder a este precio especial hasta que concluyan las Elecciones Generales de abril de 2026.

Podrás acceder a este precio especial hasta que concluyan las Elecciones Generales de abril de 2026. Requisito previo: Es indispensable cancelar la tasa en los canales de pago oficiales antes de iniciar la gestión.

¿QUÉ PASARÁ CON MI DNI AZUL O AMARILLO SI AÚN NO VENCE?

No existe una obligatoriedad de cambio inmediato si tu documento actual sigue vigente. Los formatos tradicionales mantienen su validez absoluta hasta el día de su expiración, permitiéndote participar en las votaciones y realizar cualquier gestión administrativa sin restricciones.

La transición al modelo electrónico se está dando de forma progresiva para asegurar que ningún ciudadano quede excluido de sus derechos por no contar aún con la versión digital, según informa el diario La República.

¿CUÁLES SON LAS SEDES CON HORARIO AMPLIADO DURANTE FEBRERO?

Con el fin de evitar aglomeraciones y agilizar la entrega de documentos, cuatro agencias específicas atenderán desde las 06:15 hasta las 19:45 horas hasta el 29 de febrero:

Sede Miraflores: Atención en horario extendido para residentes y trabajadores de la zona.

Atención en horario extendido para residentes y trabajadores de la zona. Sede Independencia: Refuerzo de atención para los ciudadanos de Lima Norte.

Refuerzo de atención para los ciudadanos de Lima Norte. Sede Jesús María: Punto céntrico para facilitar el flujo de trámites.

Punto céntrico para facilitar el flujo de trámites. Sede Cañete: Opción disponible para los usuarios del sur chico.

¿CÓMO REVISAR EL ESTADO DE MI DOCUMENTO POR INTERNET?

Si ya iniciaste el proceso y quieres evitar viajes innecesarios a la oficina, puedes verificar el avance de tu carnet siguiendo estos pasos en la web de Reniec:

Accede a la pestaña de “Consulta de trámite” en el sitio oficial. Introduce los datos solicitados (como el número de identidad) para filtrar la búsqueda. Visualiza el reporte que detalla el nombre del dueño, el centro de recojo elegido y la etapa actual (si está en cola de impresión o ya disponible en oficina).

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.