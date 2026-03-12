Por Redacción EC

El año 2026 marca un momento clave en el escenario político del Perú, ya que la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir a las principales autoridades del país en las Elecciones Generales. En esta jornada electoral se definirá quién asumirá la Presidencia y las vicepresidencias de la República, además de los nuevos integrantes del Parlamento y los representantes peruanos ante el organismo regional andino. Como parte de la organización del proceso, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo público destinado a seleccionar a quienes desempeñarán el rol de miembros de mesa durante la votación. En total, más de 800 mil ciudadanos fueron elegidos para asumir esta responsabilidad fundamental dentro del desarrollo de los comicios. No obstante, como ocurre en cada elección, existen casos en los que algunas personas no pueden cumplir con esta función por diversos motivos debidamente justificados. En esas situaciones, la normativa electoral contempla mecanismos que permiten solicitar una dispensa o excusa para evitar sanciones.