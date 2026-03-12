El año 2026 marca un momento clave en el escenario político del Perú, ya que la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir a las principales autoridades del país en las Elecciones Generales. En esta jornada electoral se definirá quién asumirá la Presidencia y las vicepresidencias de la República, además de los nuevos integrantes del Parlamento y los representantes peruanos ante el organismo regional andino. Como parte de la organización del proceso, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo público destinado a seleccionar a quienes desempeñarán el rol de miembros de mesa durante la votación. En total, más de 800 mil ciudadanos fueron elegidos para asumir esta responsabilidad fundamental dentro del desarrollo de los comicios. No obstante, como ocurre en cada elección, existen casos en los que algunas personas no pueden cumplir con esta función por diversos motivos debidamente justificados. En esas situaciones, la normativa electoral contempla mecanismos que permiten solicitar una dispensa o excusa para evitar sanciones.

ESTOS SON LOS CASOS EN LOS QUE PUEDES EXCUSARTE PARA NO IR A VOTAR

Luego de desarrollarse el sorteo para los miembros de mesa, en la que se eligieron a 834 660 ciudadanos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que existe una serie de sanciones para los que incumplan con esta importante labor. No obstante, hay casos en los que se puede presentar una serie de excusas formales para quedar exento de esta labor, como un impedimento físico o mental notorio o grave; la necesidad de ausentarse del territorio nacional; estar en estado de gestación o en periodo de lactancia de niños hasta los 2 años de edad cumplidos a la fecha de la elección.

Eso no es todo, también otro de las causales están tener más de 65 años; o encontrarse comprendido en alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 57 de la Ley n.° 26859, referidas a los impedimentos para ser miembro de mesa. En caso de cumplir con estos factores, se tendrá que presentar una excusa ante la ONPE dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación definitiva del listado. Por su parte, para los ciudadanos que residan en otros países y que, por algún motivo no puedan ejercer esta labor cívica y no puedan votar, se puede gestionar una dispensa de sufragio ante el Jurado Nacional de Elecciones por medio de la Oficina Consular.

LINK PARA CONOCER SI FUISTE MIEMBRO DE MESA Y DÓNDE TE CORRESPONDE VOTAR EN ESTAS ELECCIONES 2026

El próximo domingo 12 de abril, millones de peruanos deberán acudir a las urnas para votar por su próximo presidente de la República, diputados y senadores, quienes se mantendrán en el poder por cinco años. Es así que, tras llevarse a cabo el sorteo de los miembros de mesa, en la que se eligieron cerca de 834 660 ciudadanos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma llamada “Consulta de miembros de mesa” ( LINK ), que permite conocer, con solo colocar el DNI, si fueron seleccionados para ejercer este deber cívico (titular o suplente).

¿QUÉ MÁS DEBES SABER?

Asimismo, la ONPE informó que los miembros de mesa recibirán una serie de beneficios, como una compensación económica equivalente al 3 % de una UIT, es decir, S/ 165. Además, tendrán derecho a un día de descanso remunerado en el trabajo. Por otro lado, de acuerdo con información brindada por la entidad pública, se pondrá a disposición de la población una página web para conocer el local de votación con los detalles correspondientes. Aunque, durante estos días los ciudadanos están recibiendo correos en los que se les informa cuál de sus tres opciones fue seleccionada para estos comicios.