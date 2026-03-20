Reportar un hecho ante las autoridades representa una herramienta fundamental para el adecuado desempeño del sistema judicial y el refuerzo del orden público. En ese contexto, resulta importante saber si existe algún registro o señalamiento vinculado a una persona, ya que ello podría influir en su reputación y en gestiones como solicitudes financieras, desplazamientos, compras o acceso a oportunidades laborales. Con el fin de facilitar la revisión de antecedentes, el Ministerio Público habilitó una plataforma virtual que permite consultar esta información de forma rápida. Para acceder, solo es necesario ingresar el número de DNI o carné de extranjería y seguir unos pasos sencillos dentro del sistema. A continuación, te brindamos los detalles más relevantes que debes considerar sobre este procedimiento y cómo utilizar correctamente esta herramienta digital.

¿Tienes denuncias registradas? Así puedes consultarlo gratis con tu DNI en Perú

A través de su plataforma oficial, el Ministerio Público puso a disposición de la ciudadanía un portal web gratuito que permite verificar si una persona registra alguna denuncia policial, ingresando exclusivamente su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería. Según la Fiscalía, este sistema permite conocer detalles de alguna acusación, con el objetivo de tomar las medidas necesarias para la respectiva defensa. De esta manera, para obtener esta información es indispensable seguir estos simples pasos:

Accede a la plataforma ‘Seguimiento de denuncias’ a través de este LINK.

Digita el número de tu DNI o carné de extranjería.

Selecciona el año de registro de la denuncia. Si esta se registró antes del 8 de agosto del 2015, debes marcar la casilla de activación.

Por último, presiona el botón ‘Consultar’.

¿Por qué no debe revelar la clave PIN del correo electrónico?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instó a sus usuarios a no compartir con terceros su clave PIN del DNI electrónico, ya que podrían ser víctimas de algún fraude o suplantación de identidad. Por ello, en caso de extravío o robo del documento, es fundamental reportarlo ante la Policía Nacional y, posteriormente, gestionar la anulación de los certificados digitales en el Reniec, ya sea de forma virtual o presencial.

Ahora, en caso que el ciudadano haya olvidado la clave de seis dígitos, el Reniec dispuso de una plataforma llamada Ciudadano Digital con el objetivo de que puedan actualizarlo a través del internet de manera gratuita y segura. Si optan por esta forma, es indispensable contar con una lectora de tarjetas digitales. Asimismo, existe otra manera y es acudir a una oficina de dicha entidad, por lo que deberán presentar su DNI electrónico en vigencia. Es importancia recordar que esta clave es estrictamente confidencial y no la conoce nadie más, ni siquiera el Reniec.

¡Olvídate de las filas! Paga todos tus trámites de RENIEC en segundos desde Yape en 2026: mira AQUÍ cómo hacerlo

Actualmente, los ciudadanos pueden generar un código de pago único para realizar sus trámites de forma rápida, segura y cómoda, ya sea desde casa o desde cualquier lugar del país con solo tener internet. A continuación, se detalla cómo utilizar esta nueva plataforma y qué gestiones se pueden pagar a través de ella. Por ello, el Reniec puso a disposición la plataforma “Generación de Tickets para pagos de Tasa” (LINK). Su funcionamiento es sencillo y se realiza siguiendo estos pasos:

Ingresa a la web oficial del Reniec. Completa tus datos personales y selecciona el trámite que deseas realizar.

Genera tu código único de 14 dígitos. Este identificador será necesario para efectuar el pago y solo será vigente durante el día de emisión.

Elige tu canal de pago:

Yape : Abre la app, entra a “Yapear Servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y busca “Reniec”. Luego ingresa el código generado y confirma la operación.

: Abre la app, entra a “Yapear Servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y busca “Reniec”. Luego ingresa el código generado y confirma la operación. Agente BCP: Indica al agente el código de pago y el nombre del trámite para realizar la transacción en segundos. Una vez realizado el pago, el sistema valida automáticamente la operación, permitiendo que el trámite se active en cuestión de minutos. Este proceso reduce el riesgo de errores, elimina la necesidad de comprobantes físicos y brinda una experiencia más ágil para los usuarios, según comparte Perú Retail.