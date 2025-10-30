Diversas son las alianzas estratégicas que buscan simplificar la vida de millones de peruanos, siendo en esta oportunidad el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y BCP quienes unen esfuerzos para permitir el pago de hasta 14 trámites referentes al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico sobre todo. En ese sentido, la información precisa que ahora Yape se suma a la lista de canales de pago ya existentes, y esto buscando agilizar la validación y continuidad de las gestiones que podrían demorar en otras entidades bancarias.
ESTOS SON LOS 14 TRÁMITES DEL RENIEC QUE YA PUEDES PAGAR USANDO YAPE
A nivel nacional, el uso de billeteras digitales ha logrado acentuarse e intensificarse de tal modo que resulta frecuente realizar pagos mediante Yape, por ejemplo, el hoy aplicativo mediante el cual ya puedes reembolsar montos específicos para cancelar hasta 14 trámites puntuales.
“Estamos muy contentos con esta alianza que facilitará a millones de peruanos el pago de sus trámites con Reniec, ofreciéndoles canales accesibles y cotidianos“, expresó Nicolás del Águila, Gerente Comercial de Soluciones de Pago y Alianzas Estratégicas de la plataforma que desarrolla el BCP, y durante presentación de iniciativa haciendo hincapié en la importancia de contar con mayores alternativas estratégicas vinculadas a la tecnología para beneficio de la ciudadanía.
De acuerdo a la información que comparte el RENIEC oficialmente, ahora como usuario de Yape podrás hacer efectiva la cancelación de los siguientes 14 trámites habilitados para cambiar decisiones si así lo deseas, y también terminar obteniendo el DNIe, entre otros tipos de gestiones similares:
- Cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos y actualización de domicilio en DNIe
- Código 000730, pago de 34 soles
- Certificación de firma en constancia o copias certificadas en actas registrales
- Código 021431, pago de 31 soles
- Certificación de inscripción para personas naturales o jurídicas
- Código 002143, pago de S/4.50
- Constancia negativa de inscripción de registros civiles
- Código 006645, pago de S/4.10
- Copias certificadas de actas vía internet
- Código 002141, pago de 10.30 soles
- Duplicado de DNIe a través de EREP u OR
- Cod. 000522, pago de 35 soles
- Duplicado de DNIE a través de la web o PVM
- Código 005221, pago de 33 soles
- Emisión de nuevos certificados digitales en el DNIe
- Código 000530, pago de S/6.60
- Emisión por primera vez del DNIe
- Código 000521, pago de 41 soles
- Expedición de copia certificada de acta
- Código 006637, pago de 12 soles
- Inscripción del menor de edad, actualización de domicilio y rectificación de prenombre, apellidos y otros
- Código 000647, pago de 16 soles
- Rectificación DNIe de prenombre, apellidos, otros y cambio de estado civil
- Código 000729, pago de 35 soles
- Renovación del DNIe
- Código 000525, pago de 41 soles
- Renovación por caducidad del DNI
- Código 002121, pago de 30 soles
“Con estas alternativas que se suman a los canales de pago ya existentes, se busca agilizar la validación y continuidad de los trámites ...“, manifestó también la jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde Koechlin, quien junto a Nicolás del Águila, y ante los medios de prensa, aprovecharon la presentación de alianza estratégica para brindar mayores alcances entorno a funcionamiento y el paso a paso preciso para terminar cancelando digitalmente uno o varios de los 14 trámites habilitados, y remarcados líneas arriba.
PASO A PASO PARA PAGAR UN TRÁMITE DEL RENIEC MEDIANTE YAPE
- Accede a la web de Generación de Tickets para pagos de tasa, completa los datos personales solicitados, y el tipo de trámite que deseas pagar.
- Una vez realizado el trámite, se te generará un ticket con un código único de catorce dígitos.
- Acto seguido, dirígete al aplicativo de Yape, e ingresa para darle clic en la opción de “Yapear Servicios”.
- Luego, continúa ingresando a “Trámites y Tributos” buscando la opción “Reniec”.
- Por último, termina colocando el código de pago generado inicialmente en la web de Generación de Tickets, y dale clic en “YAPEAR”.
ESTO DEBES HACER PARA CAMBIAR LA FIRMA EN TU DNI Y RECTIFICARLA, SEGÚN EL RENIEC
El DNI cuenta con datos importantes para la identificación de todo ciudadano nacido en Perú, y a la misma vez asegura el acceso a todos los servicios y beneficios que brinda el Gobierno para efectos del trámite vinculado a rectificaciones, modificaciones y actualizaciones de firma, entre otros importantes elementos.
Así como una persona puede gestionar el cambio de nombres, apellidos, y hasta la condición de casado a divorciado, por ejemplo, también tiene permitida la actualización de su rúbrica si así lo requiere o necesita mediante un procedimiento bastante sencillo e iniciado de manera virtual.
Para llevar a cabo este trámite y solicitar rectificación de rúbrica ante las oficinas habilitadas por parte del RENIEC, recuerda que primero debes efectuar un pago administrativo de acuerdo al tipo de DNI que portes, y posteriormente cumplir con el siguiente paso a paso a fin de obtenerlo:
- PASO 1
- Realiza pago por un valor ascendente a los S/30 si cuentas con DNI azul (convencional), o S/35 si portas DNI Electrónico.
- Lugares de pago: Págalo.pe / Banco de la Nación (BN) / Agentes MultiRed / Yape - Agente BCP
NOTA: Las personas con discapacidad permanente tienen la libertad de realizar esta gestión de manera gratuita, mientras que el resto de ciudadanos deben guardar su comprobante físico o virtual para efectos del trámite.
- PASO 2
- Luego de haber efectuado el pago, acércate a uno de los Centros de Atención habilitados por el RENIEC, y que figuran operativos a nivel nacional, o a uno de los 14 Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) situados en diversas regiones.
- Seguidamente, el registrador atenderá tu solicitud una vez que le hayas confirmado la voluntad de actualizar la firma consignada en DNI, y de esa forma emitirá un código de trámite con el cual finalmente podrás retornar a oficina para recoger la nueva credencial.
- PASO 3
- El recojo del DNI nuevo, y con la actualización de firma registrada, se podrá hacer efectivo dentro de un plazo aproximado de 10 días hábiles a partir de la fecha en la cual terminó tramitándose.
Si deseas seguir muy de cerca el estado de tu gestión para la entrega de dicha cédula peruana, ingresa a plataforma de CONSULTA RENIEC, y coloca tu número de identificación como principal dato requerido.