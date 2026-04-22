Contar con una licencia de conducir vigente es indispensable para circular con un vehículo en el Perú. La ausencia de este documento no solo implica una infracción, sino que puede derivar en sanciones y complicaciones legales frente a las autoridades. Para quienes buscan obtener el brevete por primera vez, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha precisado que el trámite puede realizarse de manera directa, sin recurrir a intermediarios. El proceso está diseñado para que cualquier ciudadano pueda gestionarlo siguiendo una serie de pasos claros y seguros. De este modo, se busca facilitar el acceso al documento y, al mismo tiempo, promover procedimientos formales que garanticen transparencia y eviten riesgos asociados a gestores informales. A continuación, te contaremos todos los detalles que debes conocer sobre este proceso de vital trascendencia.

¿Vas a sacar tu licencia de conducir? Esto es lo que debes saber antes de intentarlo

En el Perú, manejar un vehículo implica contar con una licencia de conducir vigente, siendo la categoría A-I el primer paso para quienes desean conducir automóviles particulares.

Para obtener este documento, los postulantes deben superar una serie de evaluaciones obligatorias que acrediten sus condiciones físicas y conocimientos. El proceso incluye un examen médico, una prueba teórica sobre normas de tránsito y una evaluación práctica de manejo.

Una vez obtenida esta licencia inicial, el conductor tiene la posibilidad de avanzar a categorías profesionales, siempre que cumpla con los requisitos adicionales establecidos para cada nivel.

¿Cuáles son las condiciones?

Ser mayor de 18 años.

Las personas mayores de 16 años casadas o que tengan un título oficial que les permita ejercer una profesión u oficio, con plena capacidad de sus derechos civiles (de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 46 del Código Civil), también podrán sacar una Licencia de Conducir A-1.

No estar privado por resolución judicial a conducir vehículos de transporte terrestre.

¿Cómo realizar tu examen médico?

Este examen acreditará tu situación médica y psicológica como postulante para conducir vehículos y establecerá las restricciones. Permitirá corroborar si estás apto para conducir un vehículo.

La evaluación apta es un requisito para obtener, renovar o recategorizar tu brevete, así como para realizar los canjes extranjeros y canje-modificación de las restricciones incluidas en tu licencia.

Licencia de conducir para adultos mayores





Licencias profesionales

La edad máxima para ser titular de una licencia de conducir de categoría profesional es 80 años. A partir de los 70 años de edad la obtención, recategorización y revalidación de las licencias de conducir profesionales de la clase A, previa evaluación médica y psicológica apta, se otorga por los siguientes períodos:

1 año de vigencia de los 70 hasta los 76 años de edad.

6 meses de vigencia a partir de los 76 hasta los 81 años de edad.

Licencias no profesionales o particulares

A partir de los 70 años de edad, la obtención y revalidación de la licencia de conducir de clase A categoría I se otorga de acuerdo al siguiente detalle:

5 años de vigencia a partir de los 70 hasta los 75 años de edad.

3 años de vigencia a partir de los 75 hasta los 81 años de edad.

2 años de vigencia a partir de los 81 años de edad.