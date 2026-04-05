En el marco de las Elecciones Generales 2026, miles de peruanos que residen en el extranjero aún mantienen dudas sobre las condiciones necesarias para poder votar fuera del país. Aunque muchos consideran que tendrán facilidades para sufragar desde otra nación, lo cierto es que existe un requisito determinante que puede cambiar completamente su situación electoral. Este detalle está directamente relacionado con la información registrada en el Documento Nacional de Identidad (DNI), un dato que no solo define el lugar donde debes votar, sino también si estás habilitado para hacerlo en el exterior. La falta de actualización o desconocimiento de este dato podría generar inconvenientes el día de la jornada electoral. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DEBE INDICAR TU DNI PARA VOTAR EN EL EXTRANJERO?

La clave reside en la dirección domiciliaria que aparece impresa en tu documento. La normativa es tajante: únicamente quienes posean un domicilio registrado fuera del Perú podrán ejercer su voto en el país donde residen actualmente.

Si tu documento todavía consigna una dirección en territorio peruano, la ley te obliga a votar en el local asignado dentro del Perú, sin importar que vivas en otro continente.

(Foto: Cristobal Herrera / EFE)

¿ES POSIBLE UTILIZAR OTROS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PARA SUFRAGAR?

El Documento Nacional de Identidad es el único medio válido para emitir tu voto. No se aceptan otros documentos bajo ninguna circunstancia. Esto incluye pasaportes, cédulas extranjeras o cualquier otro tipo de identificación. Además, deberás presentar el DNI en físico, ya que no se admiten versiones digitales, fotografías ni copias.

¿SE PUEDE VOTAR CON EL DNI VENCIDO O ANTIGUO?

De manera excepcional, se ha permitido que los ciudadanos puedan votar con el DNI vencido o próximo a vencer hasta el 12 de abril de 2026. Esta medida busca asegurar que más personas puedan participar en el proceso electoral. Asimismo, el DNI azul sigue siendo válido, aunque no cuente con chip, siempre que permita identificar correctamente al votante.

¿PUEDO ACTUALIZAR MI DOMICILIO PARA VOTAR EN MI PAÍS DE RESIDENCIA ACTUAL?

Lamentablemente, el tiempo para este ajuste ya expiró. Aunque puedes tramitar el cambio de dirección en cualquier oficina consular en cualquier momento, esta modificación no tendrá efecto para las dos vueltas de las Elecciones Generales 2026. Esto se debe a que el listado oficial de electores (padrón) quedó cerrado definitivamente en octubre de 2025. Cualquier actualización realizada después de esa fecha solo será válida para futuros eventos democráticos.

¿CÓMO SABER DÓNDE TE TOCA VOTAR?

La ubicación de tu centro de votación depende directamente del domicilio registrado en tu DNI. Para conocer el lugar asignado, puedes consultar la siguiente plataforma oficial habilitada por las autoridades electorales: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio. Aquí también podrás verificar si fuiste designado como miembro de mesa y otros detalles importantes sobre tu participación.

¿CUÁLES SON LAS MULTAS POR NO VOTAR O NO CUMPLIR COMO MIEMBRO DE MESA?

El incumplimiento de las obligaciones electorales genera sanciones económicas. En el caso de los miembros de mesa que no se presenten sin justificación válida, la multa asciende a 275 soles. No obstante, existe la posibilidad de presentar una excusa formal ante las autoridades electorales.

Para quienes no acudan a votar, el monto varía según la clasificación socioeconómica del distrito donde residan. Las sanciones oscilan entre 27.50 y 110 soles.

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