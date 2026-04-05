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¿Vives fuera del Perú? Esto en tu DNI es clave para poder votar en las Elecciones Generales 2026 | Foto: Andina
¿Vives fuera del Perú? Esto en tu DNI es clave para poder votar en las Elecciones Generales 2026 | Foto: Andina
Por Redacción EC

En el marco de las Elecciones Generales 2026, miles de peruanos que residen en el extranjero aún mantienen dudas sobre las condiciones necesarias para poder votar fuera del país. Aunque muchos consideran que tendrán facilidades para sufragar desde otra nación, lo cierto es que existe un requisito determinante que puede cambiar completamente su situación electoral. Este detalle está directamente relacionado con la información registrada en el Documento Nacional de Identidad (DNI), un dato que no solo define el lugar donde debes votar, sino también si estás habilitado para hacerlo en el exterior. La falta de actualización o desconocimiento de este dato podría generar inconvenientes el día de la jornada electoral. A continuación, te contamos todos los detalles.

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