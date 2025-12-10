Los pasajeros que hacen conexión internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez deberán asumir el pago de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia. Esta medida fue acordada entre Lima Airport Partners (LAP) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Debido a que las aerolíneas rechazaron incorporarlo en el ticket, los pasajeros deberán completar este trámite por su cuenta a través de canales presenciales u online. La tarifa asciende a US$ 11,86, monto que incluye el impuesto general a las ventas (IGV). Descubre cómo cumplir con este requisito, quiénes deben pagarlo y qué alternativas existen para concretar el proceso sin contratiempos.

¿CÓMO Y DÓNDE SE PAGA LA TUUA DE TRANSFERENCIA?

Los viajeros pueden cubrir esta tarifa por dos vías principales:

Pago virtual anticipado

Es posible completar el cobro antes del viaje mediante tarjeta de crédito a través de la plataforma oficial habilitada por LAP. Este sistema permite evitar colas y agilizar el tránsito dentro del aeropuerto.

Pago presencial en el aeropuerto

Para quienes prefieran hacerlo en el terminal aéreo, existen agentes móviles con POS distribuidos en las zonas de conexión, además de módulos fijos donde se aceptan tarjetas bancarias y efectivo en soles o dólares.

LAP señala que esta modalidad se implementa debido a que las aerolíneas “no han podido incluir la tarifa en los boletos aéreos”, por lo que el procedimiento continuará de esta manera mientras no exista un cambio, según recoge Infobae.

Aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Andina)

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A PAGAR ESTA TARIFA?

La TUUA de transferencia solo se aplica a un grupo específico de pasajeros: aquellos que llegan al país en un vuelo internacional, desembarcan en Lima y continúan su itinerario hacia otro destino fuera del Perú, utilizando nuevamente las instalaciones del aeropuerto sin cruzar migraciones.

En términos simples, deben pagar quienes cumplen este circuito: origen internacional, escala en Lima, destino internacional.

¿QUIÉNES QUEDAN EXENTOS DEL COBRO?

Hay dos casos en los que el pasajero no debe pagar esta tarifa:

Cuando el vuelo llega desde otro país, hace escala en Lima y continúa hacia cualquier región del territorio peruano.

Cuando el viajero parte desde una ciudad del Perú, hace conexión en Lima y luego vuela hacia el extranjero.

LAP aclara de manera contundente que “los pasajeros que se embarcan desde el territorio peruano no están sujetos a este cobro”.

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. | Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

¿POR QUÉ NO SE INCLUYE EN EL BOLETO AÉREO?

Según el operador del aeropuerto, la práctica internacional más común es que esta tarifa venga integrada en el ticket, pero, debido a la negativa de las aerolíneas, el cobro debe realizarse de manera independiente. LAP asegura que está adoptando medidas para no complicar la experiencia de los viajeros y enfatiza que “es fundamental que las aerolíneas cumplan con informar a todos sus pasajeros sobre la obligación de pago”.

Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez | Foto: LAP

¿CUÁLES SON LOS DETALLES SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ?

Con una inversión de 2,000 millones de dólares, el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez triplicó su tamaño, pasando de 90,000 a 270,000 metros cuadrados y contará con cinco niveles. Esta moderna infraestructura, que incluye un Terminal Único, una nueva pista de aterrizaje y una torre de control, optimizará la experiencia de viaje y posicionará a Lima como un hub aéreo regional. Además, es importante mencionar que el nuevo aeropuerto contará con una amplia variedad de servicios comerciales, incluyendo una planta de combustible, hoteles de lujo y económicos, una zona de carga, un parque logístico, un estacionamiento de gran capacidad y más de 100 locales comerciales.

