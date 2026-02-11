¿Yape de regalo? Aprende cómo enviar dinero por cumpleaños o matrimonio en segundos

Yape, la billetera digital con mayor presencia entre los usuarios, continúa con su ritmo habitual de novedades. Aún en debate por su reciente función para corregir envíos errados y devolver dinero, la empresa presentó una nueva iniciativa con un enfoque más cercano y cotidiano.

Desde octubre de 2025, la plataforma empezó a enviar correos electrónicos personalizados en el día del cumpleaños de sus usuarios, incorporándose a esas fechas especiales de una manera creativa. Esta estrategia, poco común en el rubro financiero, refuerza su intención de consolidarse como un aliado del día a día, más allá de las simples operaciones de pago.

La iniciativa va más allá de un simple saludo: el correo de felicitación incluye ilustraciones y un diseño pensado para romper el tono formal y, al mismo tiempo, sugerir una opción poco habitual en este tipo de mensajes: pedir un aporte digital como regalo. Con un toque irónico y cercano, la app convierte una celebración personal en un nuevo punto de interacción dentro de su ecosistema, donde el dinero se integra a la rutina sin parecer rígido.

La estrategia, además, no es casual. Desde hace tiempo, los cumpleaños se convirtieron en una excusa para compartir el código QR en chats y redes sociales, facilitando contribuciones económicas de manera rápida. Esa práctica surgió de forma espontánea, sin un formato oficial ni anuncios corporativos; ahora, la plataforma la estandariza, la pule y la presenta con un enfoque más elaborado.

Lo más significativo es que lo que antes era una costumbre improvisada ahora cuenta con el respaldo directo de la plataforma. En el día del cumpleaños, se envía un correo diseñado especialmente para esa ocasión, con un formato pensado para facilitar la solicitud y convertirla en parte natural de la celebración. Lo que antes se compartía de forma espontánea ahora se presenta con una estética institucional, llamativa y festiva.

El mensaje recurre a un tono irónico y cercano: incluye frases que invitan a celebrar sin regalos físicos, pero sí con contribuciones digitales. Además, no se limita a un solo estilo: el servicio ofrece dos plantillas distintas para que el usuario elija la que mejor se adapte a su personalidad y pueda difundirla con facilidad en Instagram, integrando celebración, socialización y transferencias en una sola acción.

Nueva noticia proveniente del Congreso de la República, más puntualmente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, llamaba la atención de medios y ciudadanos en general, tras establecerse iniciativa legislativa donde las billeteras digitales pasarían a representar opciones con la finalidad de ampliar su alcance remunerativo hacia todos los trabajadores del país.

Sustentada en los Proyectos de Ley 4975-2022-CR, y exonerada de segunda votación, hoy dicho dictamen se ha convertido en la LEY N° 32413 que desde el mes de julio 2025, busca promover la inclusión financiera de forma eficaz y eficiente, y de esa forma brindarte la chance de poder decidir cambiar tu modalidad de cobro de haberes a Yape si así lo consideras, pero siempre y cuando exista común acuerdo con tu empleador de turno.

Al respecto, resulta importante destacar que el BCP ya ha lanzado nueva funcionalidad para el pago de salarios haciendo uso de popular billetera digital, y mediante el nuevo Telecrédito dirigido a empresas que requieran empezar a hacerlo efectivo tras solicitud de trabajadores realizada antes o después de firma de contrato.

¿Qué más debes saber sobre esta alternativa en Yape?

De acuerdo a lo puntualizado mediante el tercer artículo de la LEY N° 32413, hoy se reconoce a la “billetera digital como un medio de pago válido para que los empleadores realicen el depósito de haberes y otras obligaciones laborales de los sectores público o privado”, mientras el cuarto, profundiza aún más acerca de su uso laboral, resaltando lo siguiente:

“Se aplica para aquellos casos en que, por común acuerdo entre el trabajador y el empleador, se elija el uso de la billetera digital para la percepción de sus haberes y otras obligaciones laborales, siempre que el trabajador considere que esta modalidad le resulta más conveniente”.