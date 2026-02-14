¡Cuidado! Este lugar de Lima sufrió radiación ‘extremadamente alta’ el último jueves

La radiación ultravioleta volvió a encender las alertas en la capital. El último jueves, diversos distritos de Lima registraron índices que oscilaron entre “muy altos” y “extremadamente altos”, según el monitoreo oficial, generando preocupación por los riesgos que implica la exposición directa al sol en horas críticas.

El reporte más alarmante se concentró en la zona norte de la ciudad, donde los valores superaron el umbral considerado seguro para la salud. Descubre dónde se registró el nivel más peligroso y qué recomendaciones emitieron los especialistas.

¿QUÉ DISTRITO REGISTRÓ RADIACIÓN “EXTREMADAMENTE ALTA”?

Según Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Carabayllo alcanzó el nivel más crítico de la jornada. Entre las 12:00 y las 14:00 horas, este sector reportó un índice UV de 13. Esta cifra sobrepasa con creces cualquier límite de seguridad establecido, consolidándose como una amenaza directa para cualquier transeúnte que no cuente con el resguardo necesario.

¿QUÉ OTROS SECTORES DE LIMA METROPOLITANA PRESENTARON RIESGOS ELEVADOS?

La intensidad del sol no fue exclusiva del cono norte; diversos puntos cardinales de la ciudad mostraron cifras que obligan a mantener la guardia alta. Los registros oficiales detallaron el siguiente panorama:

Ate (Ceres) y Villa María del Triunfo: Ambas jurisdicciones alcanzaron una puntuación de 9, situándose en la escala de peligro “muy alto”.

Ambas jurisdicciones alcanzaron una puntuación de 9, situándose en la escala de peligro “muy alto”. San Martín de Porres: El monitoreo ambiental en esta zona arrojó un valor de 8, lo cual sigue representando una exposición severa para la salud.

¿CÓMO SE CLASIFICA LA RADIACIÓN UV SEGÚN LA ESCALA OFICIAL?

El organismo meteorológico explicó que la medición se organiza en cinco rangos:

Baja: menor a 2.

Moderada: de 3 a 5.

Alta: de 6 a 7.

Muy alta: de 8 a 10.

Extremadamente alta: 11 o más.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS PARA LA SALUD?

Los expertos advirtieron que la combinación de calor intenso y radiación elevada puede provocar “quemaduras graves”, acelerar el envejecimiento de la piel y elevar la probabilidad de desarrollar cáncer cutáneo. Además, la exposición prolongada sin lentes con filtro UV puede generar daños oculares.

Se enfatizó que incluso periodos cortos bajo el sol, en horarios de máxima radiación, pueden tener consecuencias negativas cuando los índices se ubican en rangos muy altos o extremos, según recoge Infobae.

¿QUÉ ACCIONES DEBEN TOMAR LOS CIUDADANOS PARA MINIMIZAR EL DAÑO?

Ante este escenario de calor y radiación extrema, los especialistas sugieren una serie de medidas de autoprotección que deben volverse una rutina diaria:

Priorizar el uso de camisas o polos de manga larga y sombreros de ala ancha que cubran rostro y cuello.

Utilizar gafas de sol que garanticen filtrado contra rayos UV.

Untar bloqueador solar de forma reiterada durante la jornada.

Evitar, en la medida de lo posible, el contacto directo con el sol en el intervalo de máxima potencia (mediodía hasta las 2 p.m.).

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

