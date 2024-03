¿En qué programa de TV de España se usó por primera vez a una presentadora creada por la inteligencia artificial?

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta indispensable para la mayoría de personas en el mundo debido a que puede realizar diversas tareas. De esta manera, Telecinco de España ha presentado a una de sus conductoras creada por tecnología donde tendrá que revelar los secretos y curiosidades de los participante en el programa ‘Supervivientes’, motivo por el cual ha causado mucha conmoción en las redes sociales. Todos los detalles sobre este suceso en la siguiente nota.

¿CÓMO ES LA PRESENTADORA CREADA POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ESPAÑA?

Hace unos días, Mediaset propietaria de Telecinco presentó de manera oficial a su presentadora llamada Alba Renai para el programa “Supersecretos de Alba Renai” en el que tocarán diversos temas para ‘Supervivientes’. Aunque es considerada como la primera presentadora mujer con inteligencia artificial, todo trataría lo contrario, pues según la plataforma 3D Juegos, esta mujer sería una modelo con una máscara de filtro.

Y es que, en las redes sociales oficiales de la “influencer” se le puede apreciar con distintas vestimentas y posando con diferentes personalidades del mundo que sí esta recreada con inteligencia artificial. Por lo tanto, Alba Renai sería una modelo que hace uso del filtro facial pero no es una creación tecnológica. Finalmente, los usuarios en redes han criticado mucho el uso de esta tecnología ya que el objetivo de la IA es facilitar el trabajo y no sustituir a una persona por completo. Hasta ahora, Telecinco no se ha pronunciado al respecto y no ha ofrecido más información más allá del anuncio.

¿CÓMO SE VERÍA LA TIERRA EN EL FUTURO, SEGÚN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Un usuario preguntó al ChatGPT sobre la apariencia de la Tierra en un futuro, por lo que decidió compartirlo a través de sus redes sociales. Según las imágenes, el planeta tendría una tecnología avanzada, es decir, la población se trasladaría por medio de cápsulas anti-gravedad en media de las luces azuladas que estarían en las principales avenidas y calles.

Asimismo, la inteligencia artificial mostró que los edificios y transporte público tendrán un aspecto muy tecnológico y estarán acompañados de abundantes áreas verdes que decorarán las ciudades. Los ciudadanos aprenderán a manejar las capsulas que a su vez reemplazarán al transporte convencional, como los buses, trenes, autos y otros.

¿CUÁL ES EL NOMBRE DE MUJER MÁS BONITO, SEGÚN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

El medio TyC Sports decidió consultar a través del ChatGPT sobre el nombre de mujer más bonito, por lo que este escogió a Isabela como el más lindo del mundo para ponerle a una bebé recién nacida. Asimismo, la tecnología brindó otras opciones en las que se encuentra Sofía, Emma y Olivia.

“El nombre ‘Isabela’ es una variante del nombre ‘Isabel’ y comparte su origen etimológico. ‘Isabela’ es un nombre femenino de origen hebreo y tiene varios significados posibles. Es importante tener en cuenta que los significados de los nombres pueden variar según las diferentes fuentes y culturas, por lo que estas interpretaciones son solo algunas de las posibilidades. La elección final del significado de un nombre recae en los padres o la persona que lleva el nombre”, explicó el chatbot.