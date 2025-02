Los planes para una posible conexión entre la Línea 2 del Metro de Lima y el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez han generado diversas especulaciones. Sin embargo, recientes declaraciones han puesto en duda la existencia de un proyecto que contemple una estación dentro del terminal aéreo. Ante este escenario, surgen interrogantes sobre la accesibilidad y el impacto que tendría en los futuros planes establecidos para el lugar.

¿CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA FRENTE A LAS ESPECULACIONES?

A través de un comunicado, la entidad responsable de la Línea 2 aclaró que no tiene interés en formar parte de un proyecto de conexión con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ya que este no está contemplado en su contrato de concesión ni en sus planes a futuro. Enfatizaron que no asumirán compromisos adicionales a los ya establecidos.

No obstante, indicaron que la estación “Quilca” podría ser un punto estratégico para una posible conexión entre el Ramal de la Línea 4 y una futura estación dentro del nuevo aeropuerto.

“Le manifestamos al MTC que esta opinión no debe ser entendida como una intención del Concesionario de participar en dicho proyecto, ya que el Concesionario no está interesado en asumir nuevas obligaciones más allá de las establecidas en su actual Contrato de Concesión, ni ahora ni en el futuro”, precisó la entidad en su comunicado.

¿QUÉ OTRA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PRESENTA EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES?

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, explicó que, ante la respuesta negativa del operador de la Línea 2 de extender el Ramal de la Línea 4 hasta el interior del aeropuerto, se ha propuesto una alternativa diferente: la construcción de un monorriel. Este sistema de transporte conectará el actual terminal del aeropuerto con la estación Quilca, perteneciente al Ramal de la Línea 4, y luego se dirigirá al nuevo terminal, según informa el diario La República.

Durante una conferencia de prensa, el titular del MTC señaló que este proyecto podría concretarse en un plazo aproximado de dos años. Además, destacó que su implementación resultaría más rápida y económica en comparación con otras opciones. “Va a costar menos y va a ser más rápido que una estación subterránea, estamos trabajando en esa línea”, precisó.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ?

Con una inversión de 2,000 millones de dólares, el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez triplicará su tamaño, pasando de 90,000 a 270,000 metros cuadrados y contará con cinco niveles. Esta moderna infraestructura, que incluye un Terminal Único, una nueva pista de aterrizaje y una torre de control, optimizará la experiencia de viaje y posicionará a Lima como un hub aéreo regional.

Además, es importante mencionar que el nuevo aeropuerto contará con una amplia variedad de servicios comerciales, incluyendo una planta de combustible, hoteles de lujo y económicos, una zona de carga, un parque logístico, un estacionamiento de gran capacidad y más de 100 locales comerciales.

¿CUÁNDO COMENZARÁN LAS OPERACIONES DEL NUEVO TERMINAL DEL AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ?

Según lo señalado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), el 31 de enero de 2025 fueron notificados sobre la extensión del plazo para el inicio de operaciones del Nuevo Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC).

Conforme con lo mencionado en el Acta de Acuerdos firmada el 30 de enero de 2025, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la empresa Lima Airport Partners (LAP) acordaron que las operaciones del nuevo terminal comenzarán a más tardar el 30 de marzo de 2025, según informa Infobae Perú.

El MTC, a través del Oficio N° 0434-2025-MTC/19.02, indicó que la empresa concesionaria presentó la documentación requerida para obtener las autorizaciones pertinentes para el inicio de operaciones, lo que llevó a la firma del Acta de Acuerdo. Por otro lado, Ositrán realizó una revisión el 30 de enero , con el apoyo del Consorcio Supervisor CESEL-INECO, para corroborar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de LAP. Tras esta revisión, se concluyó que el nuevo terminal del AIJC tiene un avance del 99,1%.