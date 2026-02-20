¿Los suplementos realmente funcionan? Esto revelan algunos médicos al respecto

Desde que nacemos, nuestro organismo requiere del consumo de nutrientes y minerales ideales para mantener el funcionamiento normal de músculos y nervios, por ejemplo, y brindarle soporte a un sistema inmunitario saludable. En ese sentido, los suplementos dietéticos aparecen como alternativa complementaria a la dieta diaria que incorpora alimentos variados, siendo consumidos bajo diversas presentaciones, pero algunos a la vez ciertamente cuestionados por parte de especialistas.

ESTO REVELAN ALGUNOS ESPECIALISTAS ACERCA DE LOS SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y SU EFECTIVIDAD

La ingesta de diversos alimentos resulta hoy recomendable por los mismos especialistas que se refieren a los suplementos dietéticos, como aquellas sustancias cuyos componentes también “pueden tener efectos secundarios”.

Así lo expresa por ejemplo, el Dr. Craig Hopp, un experto en investigación botánica en el NIH estadounidense, recomendándote de manera puntual, que dialogues con tu médico al respecto, y con la finalidad de determinar el ideal para tus necesidades u organismo.

“Se recomienda que hable con su médico con respecto a qué suplementos está tomando, de manera que su atención sea integrada y bien manejada”, aconseja dicho especialista, mientras desde el Food and Drug Administration (FDA), brindan información básica coincidiendo en afirmar que si bien “pueden ser beneficiosos para la salud”, también pueden conllevar riesgos debido a la realización de combinaciones, mezclas, o el simple hecho de tomarlos sin control.

¿CUÁL ES EL MEJOR MOMENTO DEL DÍA PARA TOMAR MAGNESIO COMO SUPLEMENTO?

Una buena nutrición es la clave para el correcto funcionamiento del organismo y mediante el magnesio, necesaria para más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo si se toma como suplemento de acuerdo a la variedad de tipos que ofrece.

Es así que hoy gracias a información compartida por Women’s Health y Regenera Health, te contamos que dicho mineral le proporciona diversos beneficios a la salud del cuerpo humano e influye directamente en, por ejemplo, la regulación de la contracción y relajación muscular, absorción y metabolismo del calcio, alivio del estreñimiento, entre otras funciones como fuente alimenticia también.

De acuerdo a los datos recogidos por parte de especialistas en nutrición, la mejor hora o momento del día para consumir magnesio a través de cápsulas, no resulta precisa ya que depende mucho de los tipos y el objetivo de su ingesta, es decir, el o los motivos por los cuales hemos decidido empezar a tomarlas.

Por ejemplo, si se trata de un tipo de magnesio que el cuerpo no absorbe bien como el óxido (sal inorgánica insoluble), lo debemos tomar acompañando de comida, “pero si es biglicinato o citrato, no hará falta que lo acompañemos de comida ya que ambos e absorben fácilmente”.

Asimismo, y considerando algún padecimiento con la migraña, los especialistas recomiendan que los suplementos deban ingerirse por la mañana y antes de acostarnos, mientras que si tu intención es regular los niveles de azúcar que posees en la sangre, la sugerencia radica en pasarlo con alimentos de por medio, ya sea durante el desayuno, almuerzo o cena.

Cabe resaltar, que según su forma química, el magnesio clasificado en 3 categorías (sales inorgánicas insolubles, sales orgánicas solubles y complejos orgánicos solubles), se divide en hasta 8 de los siguientes tipos:

1- Citrato de magnesio

2- Óxido de magnesio

3- Cloruro de magnesio

4- Lactato de magnesio

5- Malato de magnesio

6- L-treonato de magnesio

7- Sulfato de magnesio

8- Bisglicinato de magnesio

LAS FUNCIONES Y BENEFICIOS QUE APORTA EL CONSUMO DE MAGNESIO

La buena alimentación se logra básicamente a partir de una adecuada distribución de los alimentos, minerales y nutrientes que tienen como objetivo el fortalecimiento del organismo, y entre los cuales destaca el magnesio indispensable para la nutrición humana.

Ante lo expuesto, y de acuerdo a información compartida por Medline Plus del gobierno de Estados Unidos, dentro de sus principales funciones se encuentran las de ayudar a mantener el funcionamiento normal de músculos y nervios, destacando además que actualmente existen investigaciones en curso cuyos resultados determinarán si también previene y es capaz de manejar la presión arterial alta, enfermedades cardíacas y diabetes.

El magnesio es un mineral que puede encontrarse naturalmente en una gran variedad de alimentos, cumpliendo a cabalidad cada una de las siguientes tareas:

Soporte a un sistema inmunitario saludable

Mantiene constantes los latidos del corazón

Ayuda a que los huesos permanezcan fuertes

Ayuda a ajustar los niveles de glucosa en la sangre

Ayuda en la producción de energía y proteína

Cabe resaltar con respecto a la funcionalidad del magnesio en el cuerpo humano, que dicho nutriente es necesario para más de 300 reacciones bioquímicas, siendo las dietas altas en proteínas, calcio o vitamina D las que sirven como complemento a su ingesta.