En Perú, contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) es obligatorio para todas las personas, sin importar la edad. Este documento permite acceder a servicios estatales y diversos beneficios. Si tu DNI se extravía, es sustraído o se deteriora, deberás solicitar un duplicado a través del procedimiento oficial establecido de Reniec.

¿Perdiste tu DNI? RENIEC explica AQUÍ cómo solicitar el duplicado

En caso de que pierdas tu Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe), te lo roben o esté en muy mal estado, debes solicitar el Duplicado del DNI.

Este trámite procede cuando el DNI está vigente, es decir, no tiene que estar caduco, ni dentro de los 60 días antes de la fecha de caducidad.

Si actualmente tienes un DNI Azul, pasarás al DNI Electrónico. Este trámite se realiza de manera presencial en un Centro de Atención del Reniec o MAC.

Este trámite se realiza en un Centro de Atención del Reniec o MAC. En caso ya cuentes con un DNI Electrónico y necesites un duplicado, puedes solicitarlo por la web, en un Agente Reniec, o también de forma presencial.

Recuerda que, para los menores de 17 años, el trámite de duplicado solo puede hacerse de manera presencial, acompañado del padre o madre declarante.

Debes tener actualizado tu estado civil para acceder al Duplicado de DNI, recuerda que puedes Rectificar el estado civil Online, solo de soltero a casado, siempre que tu acta de matrimonio esté en nuestro sistema.

Una vez que empieces el proceso, no podrás solicitar su anulación y el duplicado tendrá los mismos datos identificatorios, características, fecha de caducidad que el anterior y una indicación en el sentido que es “Duplicado”, así como también contendrá nuevos certificados digitales de persona natural.

Requisitos

Recibo de pago por derechos administrativos.

El trámite es gratuito y presencial para las personas con Discapacidad.

para las personas con Discapacidad. En caso desees realizar el trámite por web, solo podrás hacerlo si cuentas con DNI electrónico.

Puedes Solicitar Online

Realiza el pago del duplicado

Solo si cuentas con DNI electrónico

DNI mayor de edad: S/ 33.00 con el código de tributo 005221

con el código de tributo 005221 DNI menor de edad: S/ 16.00 con el código de tributo 00647

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

La entrega del DNI solicitado por web es estrictamente personal . Al momento del recojo, tu identidad será verificada tomando tus huellas digitales en el lector biométrico.

. Al momento del recojo, tu identidad será verificada tomando tus huellas digitales en el lector biométrico. En Duplicado web o por el Agente Reniec, no procede cambio de lugar de entrega de DNI, ni carta poder simple para que otra persona lo recoja.

Si tuvieras inconveniente por la ruta de validación de datos, puedes solicitar mediante la Verificación Facial, descargando en tu celular el App DNI Bio Facial para identificarte mediante una captura de imagen en tu rostro y continuar tu trámite por web.

DNI electrónico GRATIS todo el 2026: conoce quiénes pueden acceder al beneficio según Reniec

A través de la Resolución Jefatural n.° 000213-2025/JNAC/RENIEC, publicada en el boletín oficial del Diario El Peruano, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la entrega gratuita de 470 000 Documentos Nacionales de Identidad electrónicos (DNIe) para todo el 2026. Así, la ejecución de esta norma se realizará con cargo a los recursos presupuestales asignados a la institución. Por otra parte, esta buena noticia está dirigida exclusivamente a los menores de 0 a 16 años, incluidos los recién nacidos atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y de EsSalud, así como a niños y adolescentes en situación de pobreza o pobreza extrema que necesiten actualizar su fotografía.

Eso no es todo, en el caso de los niños de 0 a 1 año se les podrá realizar trámites de inscripción y emisión del DNI electrónico en los centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales. Asimismo, esta norma alcanza a los ciudadanos mayores de edad que consignen de forma expresa su condición de donantes de órganos y tejidos para fines de trasplante o injerto después de su fallecimiento, así como a las personas con discapacidad (PCD), tanto mayores como menores de edad, que acrediten dicha condición de acuerdo con la normativa vigente. Por último, la resolución también autoriza para el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de los procesos electorales 2026.

