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César Gastelum, con más de 500.000 seguidores en TikTok, fue asesinado en Sinaloa, México. (Instagram de César Gastelum).
César Gastelum, con más de 500.000 seguidores en TikTok, fue asesinado en Sinaloa, México. (Instagram de César Gastelum).
Por Agencia AFP

Un influencer mexicano fue asesinado a balazos la noche del martes mientras transmitía en vivo en sus redes sociales en el exterior de un restaurante del convulso estado de Sinaloa (noroeste).

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