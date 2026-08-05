Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un influencer mexicano fue asesinado a balazos la noche del martes mientras transmitía en vivo en sus redes sociales en el exterior de un restaurante del convulso estado de Sinaloa (noroeste).
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