A nivel global, la misión Artemis II de la NASA evoca lo sucedido hace más de 50 años cuando astronautas del Apolo 8 realizaron el primer viaje alrededor de la Luna. Hoy la noticia trasciende luego que a bordo del cohete Space Launch System (SLS) y la nave espacial Orion, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), alzaran vuelo hacia el único satélite natural de la Tierra, y en ese preciso instante la presencia de Mayor General de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), capte la atención de medios representando al país junto a destacadas ingenieras.

LA PARTICIPACIÓN DE MAYOR GENERAL DE LA FAP EN LANZAMIENTO DE LA MISIÓN ARTEMIS II

En un hecho sin precedentes, 4 astronautas de Artemis II han terminado sobrevolando la Luna, y batiendo récord tras lanzamiento ocurrido un 1 de abril que asimismo quedará enmarcada en la historia peruana como la fecha donde el país contó con varios representantes siendo testigos de despegue de la nave Orion.

Desde el Kennedy Space Center, la presencia del jefe institucional de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida), Mayor General FAP Roberto Melgar Sheen, llamó la atención de medios nacionales que vienen destacándolo precisamente, y esto tras recibir invitación formal por parte de la NASA.

"Esta misión reviste unas características particulares“, refirió inicialmente, pero no sin antes calificar su participación en lanzamiento de la nave Orion del Artemis II, y para las cámaras de 24 Horas de Panamericana TV, como un privilegio que le terminó resultando impresionante.

Resulta importante hacer mención también, que así como el Mayor General FAP Roberto Melgar Sheen representando a Conida, Daniela Villanueva Colina puso la bandera peruana muy en alto ubicándose en el top 5 de los finalistas del concurso de mascota lunar de la NASA, mientras las ingenieras Jackelynne Silva-Martínez y Claudia Eyzaguirre, resaltan aún más debido a trabajo realizado conformando histórica misión enviada a la Luna.

ELLA ES JACKY SILVA-MARTÍNEZ, LA INGENIERA PERUANA QUE FORMA PARTE DE LA MISIÓN ARTEMIS II DE LA NASA

Un nueva histórica página se escribe entorno a la exploración del espacio profundo, y hoy gracias a Artemis II como misión cuyo primer vuelo tripulado hacia la Luna llama la atención en Perú producto del trabajo realizado por parte de Jacky Silva-Martínez.

Como ingeniera aeroespacial de la NASA, el trabajo de la originaria del Cusco resalta a nivel internacional liderando funciones dentro de la jefatura de Integración de Sistemas Humanos de Gateway, y ahora conformando equipo del programa que tras más de 50 años, busca llevar a cabo descubrimientos científicos, sentar las bases para próximos viajes dirigidos a Marte, entre otros objetivos.

“Fue emocionante estar en el primer turno de la Consola de Soporte (MSC) del Equipo de Gestión de la Misión Artemis el día del lanzamiento”, refirió Jackelynne Silva-Martínez a través de su perfil de LinkedIn, evidenciando emoción por lo sucedido, y destacando sobre todo que la tripulación enviada para sobrevolar la Luna, debe representar un “momento de unión”.

La publicación compartida desde dicha plataforma, revela que la ingeniera aeroespacial peruana apoyará “la misión hasta el lanzamiento y diez días después”, y previo al despegue de Orion, el trabajo conjunto lograba evidenciar progresos satisfactorios “durante las operaciones de reabastecimiento de combustible y solucionando las no conformidades”.

Según lo precisa la NASA entorno a la carrera de Jacky Silva-Martínez, desde el 2015 es la gerente de Integración de Sistemas Humanos (HSI) para el programa Gateway, y en el Centro Espacial Johnson de Houston, asegurándose así que los diferentes módulos del puesto de avanzada en órbita, y planificados, se encuentren listos para apoyar a los astronautas durante la misión.

“Antes de llegar aquí, trabajé en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, y en Lockheed Martin”, revelaba asimismo la ingeniera cusqueña en entrevista concedida a la agencia a mediados de 2023, y antes de describirse como una persona “dedicada, tenaz, respetuosa y líder transformadora”.

EL ARTEMIS II QUE HA LANZADO LA NASA COMO MISIÓN ENCARGADA DE SOBREVOLAR LA LUNA

Han transcurrido 6 días desde que Orion alzara vuelo hacia la Luna, y mediante el cohete SLS, generando así gran expectativa a nivel global por llevarse a cabo una misión que tras más de 50 años comparte similitudes con el programa Apolo.

Desde la NASA, hoy se conoce que a través del histórico viaje, “los astronautas confirmarán que todos los sistemas de la nave espacial funcionen según lo diseñado, (y) con la tripulación a bordo en el entorno real del espacio profundo”.

Ante lo expuesto, resulta importante destacar que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA, buscan explorar el único satélite natural de la Tierra, y durante 10 días “para llevar a cabo descubrimientos científicos”, poner a prueba los sistemas y el hardware de Artemis, y sobre todo ayudar a allanar el camino hacia una futura presencia humana sostenible en la superficie lunar.