Con la llegada de la transición entre el otoño y el invierno, el descenso de las temperaturas empieza a sentirse con más fuerza en distintas zonas del país. Este cambio de clima no solo afecta a las personas, sino también a las mascotas del hogar, que suelen ser más sensibles a las bajas temperaturas y la humedad. Perros y gatos pueden verse más expuestos a resfriados, malestar general o incluso problemas respiratorios si no reciben los cuidados adecuados durante esta temporada. Por ello, especialistas en cuidado animal recomiendan prestar especial atención a su bienestar en los días más fríos. Entre las principales recomendaciones se encuentra mantenerlos en espacios secos y protegidos del viento, evitar los baños frecuentes con agua fría y asegurarse de que cuenten con un lugar cálido para descansar. También es importante reforzar su alimentación, ya que una dieta adecuada ayuda a mantener sus defensas en buen estado.

¡Protégelo! Las mejores recomendaciones para cuidar a tu mascota del frío

En distintas regiones del hemisferio sur, incluido el Perú, el otoño viene mostrando un comportamiento cada vez más cercano al invierno, con temperaturas más bajas de lo habitual y un ambiente húmedo que ya se siente en el día a día.

Este cambio no solo impacta en las personas, sino también en las mascotas del hogar, que suelen ser especialmente sensibles a las variaciones del clima. Perros y gatos, en particular, pueden verse afectados por el frío si no reciben la protección adecuada por parte de sus dueños.

Las bajas temperaturas que ya se registran en varios distritos de Lima aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias y otros malestares, sobre todo en animales de edad avanzada o con sistemas inmunes más delicados.

Por ello, en esta temporada es fundamental brindarles mayor cuidado, asegurando espacios abrigados, evitando la exposición prolongada al frío y prestando atención a cualquier cambio en su comportamiento o salud.

Con el descenso de las temperaturas propio del otoño y la cercanía del invierno 2026, el cuidado de las mascotas en el hogar se vuelve una prioridad para muchas familias. El frío, la humedad y los cambios bruscos de clima pueden afectar su bienestar, por lo que especialistas recomiendan reforzar ciertas rutinas de protección.

Desde Purina, se comparten algunas pautas básicas para ayudar a perros y gatos a sobrellevar mejor esta temporada. Una de las principales recomendaciones es mantenerlos dentro de casa el mayor tiempo posible, en espacios secos y protegidos, donde puedan conservar una temperatura corporal estable.

También se sugiere prestar atención a su alimentación. En algunos casos, y siempre bajo orientación veterinaria, puede ser necesario ajustar ligeramente las porciones, ya que durante el frío los animales tienden a gastar más energía para mantenerse abrigados.

En cuanto a la higiene, lo ideal es no excederse con los baños: una vez al mes suele ser suficiente, utilizando agua tibia y en un ambiente cerrado para evitar que se enfríen.

Para las mascotas de edad avanzada, el movimiento suave dentro del hogar puede ayudar a mantener su movilidad, ya sea mediante caminatas cortas, estiramientos o incluso masajes que favorezcan la circulación.

Finalmente, el uso de ropa abrigadora, especialmente durante la noche, puede ser de gran ayuda, ya que en ese momento suelen cambiar de lugar de descanso y son más vulnerables a las bajas temperaturas.

¿Qué hacer si tu perro se atraganta?

Como todo en la vida, existen situaciones que conllevan un riesgo, y los perros no están exentos a ello sobre todo cuando se trata de mordisquear algún producto indebido para su salud, tal y como lo expresan diversos especialistas en blogs administrados por Purina, Kiwoko, entre otros, acerca de la asfixia o atragantamiento.

Ya sea en seres humanos como el ‘mejor amigo del hombre’, la ingesta, consumo o quizá simple jugueteo aparentemente inofensivo con alimentos duros, por ejemplo, podría terminar generando que la garganta o tráquea (vía aérea) se bloqueen, y asustar al propio dueño.

A continuación, y con el objetivo de que puedas actuar de inmediato ante un caso de atragantamiento padecido por tu perro, considerando la atención veterinaria una de las sugerencia a tomar en cuenta, te compartimos el paso a paso para llevar a cabo acciones vinculadas a los primeros auxilios:

PASO 1

- Intenta abrirle el hocico y trata de moverle la lengua con la intención de identificar lo que está originando que se atore.

PASO 2

- Si encuentras el objeto, trata de retirarlo de su garganta cuidadosamente haciendo uso de tus dedos o unas pinzas.

Otras opciones para retirar el objetivo dañino de la garganta de tu perro

PASO 1

- Levántalo por las patas traseras y sacúdelo boca abajo para tratar que salga por la fuerza de la gravedad.

PASO 2

- Si tienes un perro de tamaño grande, colócalo boca abajo y con la base de la mano cerca de la muñeca, dale 4 o 5 golpes fuertes entre los hombros, empujándolo hacia adelante.

Cabe resaltar, que muy aparte del paso a paso brindado, la mayoría de portales dedicados al rubro alimentario de mascotas, habla expresamente de la famosa maniobra de Heimlich cuando se trata de salvarles la vida.