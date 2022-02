Ser ‘youtuber’, ‘tiktoker’ o ‘instagramer’ ya no es la única forma de hacerse famoso en la Internet, ahora también puedes lograrlo siendo un ‘streamer’. La mejor plataforma para ello es desde Twitch —con 26 millones de usuarios activos al día— crearse una cuenta aquí es sencillo, pero hacer directos ya es otra historia. Aquí te dejamos algunas recomendaciones del famoso ‘streamer’ Barrie Forrester-Smith, más conocido como The Caramel Gamer.

“El streaming, y el juego en general, debería ser un hobby y algo que te apasione. La gente a veces piensa que el streaming significa pulsar unos cuantos botones, jugar a tu juego favorito y empezar a ganar dinero inmediatamente. Ojalá fuera tan fácil”, cuenta The Caramel Gamer a RedBull.

El famoso ‘streamer’ cuenta que no se gana mucho dinero directamente con Twitch, ya que —según sus palabras— la plataforma se queda con el 50% de las ganancias. “Como ‘streamer’, no ganas tanto como crees por hacer streaming en Twitch. Por supuesto, las donaciones generosas ayudan, pero gran parte de los ingresos que obtengo son de patrocinadores y promociones, no de suscripciones a mi canal”, explica.

¿Qué equipo se necesita para empezar a ser ‘streamer’?

Según The Caramel Gamer para empezar en este mundo de las trasmisiones en directo hay que apuntar a tener inicialmente equipos básicos:

Una consola de videojuegos

Una computadora PC o laptop

Un software como OBS o Streamlabs OBS

Periféricos: un monitor extra o un televisor, un teclado y un mouse.

“Actualmente estoy patrocinado por Alienware y Bravado Gaming, así que utilizo equipos de Alienware. Tengo dos monitores, dos ordenadores, un portátil Alienware, un micrófono, un mezclador, una cámara DSLR y un teclado y un ratón Alienware”, detalla.

El tipo de juego a elegir no es determinante. Aunque claramente los videojuegos nuevos y en tendencia podrían tener una mayor acogida, para The Caramel Gamer más importante es que el ‘streamer’ disfrute lo que hace, por lo que podría tratarse también de un título clásico.

“Un ‘streamer’ debe jugar y disfrutar del juego que quiera. Los espectadores y la gente se unen a tu ‘stream’ por ti y por tu personalidad. A la mayoría de la gente que interactúa y me ve le da igual a qué juego juego. Mientras te diviertas y disfrutes de lo que haces en el stream, automáticamente estarás creando un ambiente de stream amigable y feliz”, apuntó.

Otra recomendación del ‘streamer’ es que no solo se queden en Twitch, sino que generen comunidades desde las redes sociales. “Tienes que dar a conocer tu contenido lo máximo posible. Cómo va a encontrarte la gente si no utilizas todas las plataformas de redes sociales disponibles, como Twitter, TikTok e Instagram. Subir tus contenidos y clips es solo el principio”, indica el experto.

Como sucede en otras plataformas, para no perder al público captado es mejor mantener un horario y coherencia. “Si tus espectadores saben que vas a estar en directo todos los lunes a las 3 de la tarde, te estás garantizando la audiencia”, aconseja The Caramel Gamer.

Finalmente, como se sabe este mundo del ‘streaming’ tiene harta competencia po rlo que es importante destacarse del grupo. “Nadie quiere ver a alguien sentado jugando a un juego con poca energía, sin interacción y sin interés. Sé tú mismo y, además, ofrece un espectáculo”, recomienda el ‘streamer’. La cantidad de usuarios conectados no debe determinar la energía que le pones a la trasmisión. “Ignora cuántos espectadores tienes, haz un espectáculo cada vez que salgas en directo. Ten en tu cabeza que tienes más de mil personas viéndote todos los días y es tu trabajo asegurarte de que cada una de ellas se entretenga”, añadió.

