El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) anunció un operativo especial que permitirá a los ciudadanos gestionar su documento de identidad sin necesidad de cita. La jornada se llevará a cabo en todas las oficinas del país y busca facilitar tanto la renovación de cédulas vencidas o deterioradas como la actualización de datos en el sistema.

Este operativo se desarrollará en horario limitado y bajo requisitos específicos, por lo que es fundamental que los usuarios conozcan las condiciones antes de acudir. A continuación, te contamos cómo realizar el trámite sin cita previa.

¿CÓMO HACER EL TRÁMITE SIN CITA PREVIA?

Los interesados deberán acudir directamente a las oficinas del SAIME este sábado 06 de septiembre, en el horario comprendido de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Durante la jornada se atenderá a todos los usuarios cuyo número de cédula esté entre 22 y 32 millones, tanto a ciudadanos venezolanos como a naturalizados, según informa la plataforma Meridiano.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN EL OPERATIVO?

La jornada está dirigida a quienes tengan su documento de identidad vencido, en mal estado o requieran hacer modificaciones en sus datos personales. El objetivo es ofrecer una solución rápida a quienes necesitan actualizar su información en el sistema de identificación.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN PRESENTAR?

La documentación a consignar varía según el tipo de usuario:

Ciudadanos venezolanos: deben entregar una copia simple del Acta de Nacimiento.

Naturalizados: tienen que presentar una copia de la Gaceta Oficial donde se publica su nacionalización o la Constancia de Naturalización.

Con estos requisitos, los funcionarios podrán gestionar la renovación o modificación de datos de manera inmediata durante la jornada especial.

¿QUÉ RECOMENDACIONES BRINDÓ EL SAIME?

El SAIME recomendó asistir a tempranas horas de la mañana, debido a la gran afluencia de personas que se espera en las oficinas. La institución recordó también que este servicio es totalmente gratuito, por lo que no debe cancelarse dinero a terceros.

El ente también exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de sus redes sociales oficiales, con el fin de evitar caer en desinformaciones.