Los usuarios que buscan adquirir gasolina a precio subsidiado en Venezuela deben tomar en cuenta la terminación de la matrícula de su automóvil, ya que este número determina la jornada en la que pueden acudir a las estaciones autorizadas. Para el periodo comprendido entre el 25 y el 27 de septiembre, las autoridades establecieron fechas específicas para los distintos grupos de conductores, con el propósito de ordenar la atención y distribuir el flujo de vehículos durante las jornadas de abastecimiento. El mecanismo forma parte del sistema implementado a través del Sistema Patria, plataforma mediante la cual se gestiona el beneficio destinado a los propietarios registrados. De esta manera, no todos los conductores tienen acceso al suministro el mismo día, sino que deben esperar la fecha correspondiente a la última cifra de su placa. Por ello, antes de trasladarse a una gasolinera, resulta necesario consultar el turno asignado para cada vehículo. Verificar previamente esta información permite evitar desplazamientos innecesarios y conocer con anticipación la jornada habilitada para adquirir el combustible subsidiado.
Lunes 28 de septiembre: placas que terminan en 9 y 0
Martes 29 de septiembre: placas que terminan en 1 y 2
Miércoles 30 de septiembre: placas que terminan en 3 y 4
Jueves 1 de octubre: placas que terminan en 5 y 6
Viernes 2 de octubre: placas que terminan en 7 y 8
Sábado 3 de octubre: placas que terminan en 9 y 0
Domingo 4 de octubre: placas que terminan en 1 y 2
Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.
La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.
El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.
El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.
Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.