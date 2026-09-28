Los usuarios que buscan adquirir gasolina a precio subsidiado en Venezuela deben tomar en cuenta la terminación de la matrícula de su automóvil, ya que este número determina la jornada en la que pueden acudir a las estaciones autorizadas. Para el periodo comprendido entre el 25 y el 27 de septiembre, las autoridades establecieron fechas específicas para los distintos grupos de conductores, con el propósito de ordenar la atención y distribuir el flujo de vehículos durante las jornadas de abastecimiento. El mecanismo forma parte del sistema implementado a través del Sistema Patria, plataforma mediante la cual se gestiona el beneficio destinado a los propietarios registrados. De esta manera, no todos los conductores tienen acceso al suministro el mismo día, sino que deben esperar la fecha correspondiente a la última cifra de su placa. Por ello, antes de trasladarse a una gasolinera, resulta necesario consultar el turno asignado para cada vehículo. Verificar previamente esta información permite evitar desplazamientos innecesarios y conocer con anticipación la jornada habilitada para adquirir el combustible subsidiado.

Cronograma de distribución de gasolina

Lunes 28 de septiembre: placas que terminan en 9 y 0

Martes 29 de septiembre: placas que terminan en 1 y 2

Miércoles 30 de septiembre: placas que terminan en 3 y 4

Jueves 1 de octubre: placas que terminan en 5 y 6

Viernes 2 de octubre: placas que terminan en 7 y 8

Sábado 3 de octubre: placas que terminan en 9 y 0

Domingo 4 de octubre: placas que terminan en 1 y 2

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.