Por Redacción EC

Los usuarios que buscan adquirir gasolina a precio subsidiado en Venezuela deben tomar en cuenta la terminación de la matrícula de su automóvil, ya que este número determina la jornada en la que pueden acudir a las estaciones autorizadas. Para el periodo comprendido entre el 25 y el 27 de septiembre, las autoridades establecieron fechas específicas para los distintos grupos de conductores, con el propósito de ordenar la atención y distribuir el flujo de vehículos durante las jornadas de abastecimiento. El mecanismo forma parte del sistema implementado a través del Sistema Patria, plataforma mediante la cual se gestiona el beneficio destinado a los propietarios registrados. De esta manera, no todos los conductores tienen acceso al suministro el mismo día, sino que deben esperar la fecha correspondiente a la última cifra de su placa. Por ello, antes de trasladarse a una gasolinera, resulta necesario consultar el turno asignado para cada vehículo. Verificar previamente esta información permite evitar desplazamientos innecesarios y conocer con anticipación la jornada habilitada para adquirir el combustible subsidiado.