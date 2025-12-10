El Ministerio de Educación dio a conocer el Calendario Escolar 2025-2026, y con él se confirma que el receso navideño está cada vez más cerca en Venezuela. Desde septiembre de 2025, el año escolar se reorganizó en tres etapas pedagógicas, un cambio que también determinó cómo se distribuyen los descansos, las jornadas académicas y las actividades programadas para los estudiantes.

¡Es oficial! Ministerio de Educación anuncia cuándo inician las vacaciones de Navidad en Venezuela

El calendario escolar vigente establece un receso denominado “Vacaciones de Navidad”, el cual comenzará el 15 de diciembre de 2025. Esta fecha fue ratificada por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, durante su intervención en octubre, cuando presentó el Plan Nacional de Formación Docente y explicó los tiempos y fases del año académico.

Según lo anunciado, las clases volverán el 12 de enero de 2026, momento en el que la comunidad educativa retoma sus actividades y se da inicio al segundo tramo pedagógico del período escolar. El cronograma distribuye el año en distintos segmentos de trabajo: el primero se extiende desde el inicio de las clases en septiembre hasta el inicio del receso navideño el 15 de diciembre; el siguiente comienza tras el retorno en enero y continúa el proceso formativo.

De manera general, toda la programación académica se desarrolla hasta julio de 2026, mes en el que se da por finalizado oficialmente el ciclo escolar.

Primer pago de diciembre: revisa el monto vigente del Bono Cuadrantes de Paz en Venezuela y cuándo puedes cobrarlo

Actualmente, millones de jóvenes y adultos mayores en Venezuela tienen la oportunidad de recibir regularmente distintos beneficios sociales, entre ellos el destinado a los “Cuadrantes de Paz”, que se entrega de manera periódica y escalonada.

En cuanto a este bono, la próxima asignación corresponde al mes de noviembre de 2025 y se seguirá pagando hasta la primera semana de diciembre. El monto ha sido actualizado, registrando un aumento del 9% en comparación con lo otorgado en octubre.

El pago correspondiente a los “Cuadrantes de Paz”, destinado a un grupo específico de trabajadores del Estado venezolano y iniciado el viernes 28, alcanza hoy los 18.000 bolívares, equivalentes a aproximadamente 80 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Respecto a esta asignación de noviembre de 2025, es importante resaltar la utilidad de la aplicación veMonedero, diseñada para que los beneficiarios puedan retirar sus prestaciones acumuladas. Además, Sistema Patria envía notificaciones a través de los números cortos 3532 o 67373 a los dispositivos móviles de los usuarios, confirmando el depósito y brindando los detalles relacionados con la acreditación en sus cuentas activas.