Una nueva efemérides ha sido decretada para el goce de millones de venezolanos, y esto luego que así lo anunciara el Gobierno Bolivariano mediante la representación de presidente encargada. Hoy Delcy Rodríguez llama la atención de medios a nivel global tras declarar oficialmente que el Día Nacional del Béisbol empezará a conmemorarse desde el 2027, y como reconocimiento a importante resultado deportivo. A partir del venidero 17 de marzo, cada ciudadano de dicho país, y amante de la mencionada disciplina sobre todo, tendrá la oportunidad de recordar, celebrar, y enaltecer una histórica gesta ocurrida por primera vez, y tras el desarrollo del Clásico Mundial.

¿POR QUÉ DELCY RODRÍGUEZ HA DECRETADO QUE CADA 17 DE MARZO SE CONMEMORE EL DÍA NACIONAL DEL BÉISBOL VENEZOLANO?

Las victorias a nivel deportivo, suelen terminar trascendiendo cuando logras ganarle a los mejores, dicen algunos, siendo este precisamente el caso que podría asociársele a la selección venezolana cuyo histórico triunfo sobre Estados Unidos en la final del Clásico Mundial, viene volviéndose viral, y generando así hasta la reacción inmediata de Delcy Rodríguez.

Como presidente encargada, y a cargo de Gobierno Bolivariano, hoy la noticia entorno a gesta deportiva trasciende aún más luego que el jueves 19 anunciara públicamente que a partir del 2027, cada 17 de marzo estará conmemorándose el Día Nacional del Béisbol.

"Quiero felicitar a la Organización de las Grandes Ligas por este evento, este Mundial de Béisbol 2026 en el cual Venezuela logra el título por primera vez en la historia, donde cada uno se puso la franela y dio lo mejor de sí por su país“, refería una Delcy Rodríguez emocionada, y acompañada en exteriores del Palacio de Miraflores por quienes alzaron el trofeo del Clásico Mundial de manera inédita.

De esa forma, y desde la propia presidencia, hoy busca rendírsele homenaje a los “peloteros que dejaron en alto el deporte venezolano”, y tras vencer a Estados Unidos (3-2) para terminar logrando el mayor éxito internacional a nivel de selecciones 85 años después.

ESTO DIJERON LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN VENEZOLANA DE BÉISBOL TRAS GANARLE A ESTADOS UNIDOS Y LOGRAR LEVANTAR EL TROFEO DEL CLÁSICO MUNDIAL

Resonantes triunfos son los que ha conseguido la selección venezolana de béisbol a cargo de Omar López, y durante el desarrollo de un Clásico Mundial 2026 donde previo a tomarse revancha de Estados Unidos, derrotó a Italia y Japón.

Luego de consumada la gesta deportiva, y asegurar así el primer título del país en la historia de dicho evento, la emoción de los peloteros era evidente con lágrimas brotando para terminar brindando declaraciones exclusivas a ras de cancha del loanDepot Park.

“Los planes de Dios son perfectos, yo creo que así tenía que pasar la cosa ... teníamos que seguir luchando y bueno, gracias a Dios seguimos luchando y nos levantamos”, manifestaba Javier Sanoja recordando el jonrón con hombre en base de Bryce Harper que igualaría el encuentro, mientras Salvador Pérez como capitán de la selección venezolana de béisbol, revelaba haber visto “los videos de la gente en las calles celebrando, en el pueblo más pequeño del país, en un televisor blanco y negro”.

Históricamente, hoy la ‘Vinotinto’ se consagra en el deporte de mayor popularidad e identidad para el país, y tal y como lo detallamos líneas arriba, cada uno de los jugadores que hizo historia el 17 de marzo, terminará siendo recordado mediante el Día Nacional decretado por parte de la mandataria interina.