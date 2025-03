Este 2025 trae consigo diversos bonos otorgados por el régimen de Nicolás Maduro para numerosas personas en Venezuela. Estos subsidios se han convertido en un alivio para la población más vulnerable que se encuentran en situación de precariedad debido a una serie de crisis económicas que enfrenta el pueblo venezolano durante los últimos años. En esta oportunidad, muchas personas e inclusos los pensionistas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) aguardan con muchas expectativas el Segundo Bono Especial y el Bono Guerra Económica antes de finalizar marzo mediante el Sistema Patria. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL IMPORTE DEL SEGUNDO BONO ESPECIAL?

El Segundo Bono Especial tendría un valor de 320 bolívares, lo que supone un pequeño incremento en comparación con el último pago de este subsidio realizado en febrero, que fue de 290 bolívares, mientras que para los pensionistas del IVSS del Bono Guerra Económica recibirán más de 2.745 bolívares o una cifra comparable, según Libero.

Muchas personas e inclusos los pensionistas del IVSS aguardan con mucha expectativas el Segundo Bono Especial y el Bono Guerra Económica antes de finalizar marzo.

¿CUÁNDO DEPOSITAN EL SEGUNDO BONO ESPECIAL EN VENEZUELA?

Hasta el momento no se ha confirmado el pago del Segundo Bono Especial en Venezuela, por lo que el régimen de Nicolás Maduro recomienda a la población estar al pendiente de toda la información por medio del Canal de la Patria. Es importante mencionar que lo más recomendable es recibir una notificación por SMS o mediante la aplicación veMonedero para confirmar que el bono ha sido recibido. No obstante, si aún no has recibido el aviso, estos abonos suelen tardar entre 48 y 72 horas en ser procesados.

¿CÓMO COBRAR EL SEGUNDO BONO ESPECIAL A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA?

En caso seas uno de los beneficiarios del Segundo Bono Especial, tendrás que seguir esta sencilla guía de cinco pasos para disponer del dinero abonado a tu cuenta de Patria:

Inicia sesión en el Sistema Patria.

Ve a “Monedero” y luego a “Retiro de fondos”.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Pulsa el botón de “Continuar” y después en “Aceptar”.

Por último, el sistema te mostrará que la operación fue un éxito y listo.

¿CÓMO REGISTRARSE EN EL SISTEMA PATRIA EN VENEZUELA?

Aquellos ciudadanos que deseen formar parte de la Sistema Patria y así acceder a los bonos que entrega el régimen de Nicolás Maduro, primero debes ingresar a la página www.patria.org.ve y seguir estos sencillos pasos: