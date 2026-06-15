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Aceite de motor para autos. (Foto: Interseguro)
Aceite de motor para autos. (Foto: Interseguro)
/ Interseguro
Por Redacción EC

El aceite de motor es uno de los elementos más importantes para garantizar el buen funcionamiento de cualquier vehículo. Sin embargo, al momento de realizar un mantenimiento, muchos conductores se enfrentan a una duda frecuente: ¿conviene usar aceite mineral, semisintético o sintético?

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