La llegada de la nueva Nissan Qashqai e-Power a Colombia no pudo tener una carta de presentación más contundente. El SUV de la marca japonesa estableció un Récord Guinness al recorrer 1.980 kilómetros con una sola tanqueada de combustible, convirtiéndose en el vehículo eléctrico de rango extendido que más distancia ha recorrido sin necesidad de recarga externa.

La hazaña se realizó en carreteras colombianas y atravesó varios departamentos, entre ellos Cundinamarca, Santander, Cesar y Magdalena. Más allá de la cifra, el logro cobra relevancia porque se obtuvo en condiciones reales de conducción, enfrentando diferentes altitudes, climas y tipos de vía, factores que suelen influir directamente en el consumo energético de cualquier vehículo.

Para validar la marca, Guinness World Records estableció una serie de requisitos que incluyeron monitoreo permanente mediante GPS, registro detallado de la ruta, supervisión de testigos independientes y la participación de un profesional encargado de certificar cada tramo del recorrido. El proceso fue diseñado para garantizar la transparencia del intento y verificar que el vehículo cumpliera con todas las condiciones exigidas por la organización.

El récord también sirvió para mostrar las capacidades de la tecnología e-Power, una propuesta distinta a la de los híbridos convencionales. En este sistema, las ruedas son impulsadas exclusivamente por un motor eléctrico, mientras que el motor a gasolina funciona únicamente como generador de energía para alimentar la batería. De esta manera, el conductor experimenta una sensación de manejo similar a la de un vehículo eléctrico, pero sin depender de estaciones de carga externas.

El título de Record Guinness que adjudica la hazaña del Qashqai E-Power en Colombia (Foto: El Carro Colombiano) / El Carro Colombiano

La Qashqai e-Power incorpora la tercera generación de esta tecnología, desarrollada por Nissan para combinar eficiencia, autonomía y facilidad de uso. La marca destaca que el sistema permite reducir el consumo de combustible y las emisiones, al tiempo que elimina una de las principales preocupaciones de quienes evalúan dar el salto a la movilidad electrificada: la autonomía.

El resultado obtenido en Colombia supera ampliamente las cifras que suelen registrar los vehículos híbridos y electrificados de su categoría, consolidando a la Qashqai e-Power como una de las propuestas más eficientes del mercado. Además, el récord llega en un momento clave para Nissan, que busca fortalecer su presencia en el segmento de SUV electrificados en América Latina.

La marca considera que este hito no solo valida el desempeño de su tecnología, sino que también demuestra la viabilidad de alternativas electrificadas para viajes de larga distancia en la región. En un contexto donde la infraestructura de carga aún continúa desarrollándose en muchos países latinoamericanos, soluciones como e-Power buscan ofrecer una transición más sencilla hacia la movilidad de bajas emisiones.

Con este Récord Guinness, la Nissan Qashqai e-Power convierte su debut comercial en Colombia en un acontecimiento de alcance mundial y refuerza la apuesta de la firma japonesa por tecnologías que combinan eficiencia energética, autonomía y practicidad para el uso diario.