El título de Record Guinness que adjudica la hazaña del Qashqai E-Power en Colombia (Foto: El Carro Colombiano)
El título de Record Guinness que adjudica la hazaña del Qashqai E-Power en Colombia (Foto: El Carro Colombiano)
/ El Carro Colombiano
Por Redacción EC

La llegada de la nueva Nissan Qashqai e-Power a Colombia no pudo tener una carta de presentación más contundente. El SUV de la marca japonesa estableció un Récord Guinness al recorrer 1.980 kilómetros con una sola tanqueada de combustible, convirtiéndose en el vehículo eléctrico de rango extendido que más distancia ha recorrido sin necesidad de recarga externa.

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