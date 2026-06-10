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Caja mecánica vs. automática: ¿cuál es la preferida en Perú, según Chat GPT?
Caja mecánica vs. automática: ¿cuál es la preferida en Perú, según Chat GPT?
/ El Comercio / RO-DES
Por Redacción EC

Durante décadas, los conductores han defendido una idea casi como una verdad absoluta: los autos con caja mecánica duran más y son más confiables que los automáticos. Sin embargo, la evolución tecnológica de las transmisiones modernas está obligando a replantear esa creencia.

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