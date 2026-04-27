Chevrolet volvió a utilizar el nombre Sonic para un modelo completamente distinto al hatchback y sedán que se comercializó años atrás. Ahora se trata de un SUV compacto de estilo coupé, diseñado para competir en uno de los segmentos de mayor crecimiento en América Latina: el de los crossovers urbanos.

A nivel de diseño, el nuevo Sonic apuesta por una carrocería de líneas más robustas y una postura elevada. En el frontal incorpora una parrilla dividida en dos niveles, luces diurnas LED ubicadas en la parte superior y faros principales integrados en una segunda sección. También destaca un parachoques de múltiples superficies y acabados, mientras que en la zaga la caída del techo refuerza su perfil deportivo.

El frontal del Chevrolet Sonic incorpora iluminación LED dividida y una parrilla de trazos más modernos dentro del lenguaje visual de la marca. (Foto: Chevrolet) / Chevrolet

En la vista lateral se aprecia claramente la propuesta coupé, con una línea de techo descendente que lo diferencia de un SUV convencional. Esta configuración busca combinar estética dinámica con una altura libre al suelo más apta para uso urbano y caminos en mal estado.

Aunque Chevrolet aún no ha difundido una ficha técnica completa, reportes preliminares indican que el modelo utilizará la plataforma GEM de General Motors, arquitectura compartida con vehículos como Onix y Tracker. Esto permitiría una configuración de tracción delantera, suspensión delantera tipo McPherson y eje trasero de torsión.

En la parte posterior, el nuevo Sonic destaca por la caída del techo y una silueta deportiva que busca diferenciarlo en el segmento compacto. (Foto: Chevrolet)

En cuanto a dimensiones, las proyecciones ubican al Sonic en torno a los 4,10 a 4,23 metros de largo, con una distancia entre ejes cercana a 2,55 metros. De confirmarse estas cifras, quedaría posicionado entre un hatchback tradicional y un SUV compacto, priorizando espacio interior sin exceder el tamaño ideal para ciudad.

Sobre motorizaciones, la información no oficial menciona opciones de tres cilindros, incluyendo versiones atmosféricas y turboalimentadas de 1,0 y 1,2 litros, asociadas a transmisiones manuales o automáticas de seis velocidades, según mercado.

En el habitáculo se espera una evolución importante en conectividad y asistencias a la conducción. Versiones superiores podrían incorporar cuadro de instrumentos digital, sistema multimedia de nueva generación y paquetes ADAS similares a los ofrecidos por Tracker.

Con esta reinterpretación, Chevrolet apuesta por rescatar una denominación conocida, ahora adaptada a las tendencias actuales del mercado. El nuevo Sonic deja atrás su pasado como subcompacto tradicional para convertirse en un SUV de entrada con imagen más moderna y enfoque regional.