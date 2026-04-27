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El nuevo Chevrolet Sonic adopta una carrocería tipo SUV coupé, con mayor altura y diseño orientado al uso urbano. (Foto: Chevrolet)
El nuevo Chevrolet Sonic adopta una carrocería tipo SUV coupé, con mayor altura y diseño orientado al uso urbano. (Foto: Chevrolet)
/ Chevrolet
Por Redacción EC

Chevrolet volvió a utilizar el nombre Sonic para un modelo completamente distinto al hatchback y sedán que se comercializó años atrás. Ahora se trata de un SUV compacto de estilo coupé, diseñado para competir en uno de los segmentos de mayor crecimiento en América Latina: el de los crossovers urbanos.

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