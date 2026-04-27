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Chevrolet Sonic regresa convertido en SUV coupé y apunta al segmento compacto
La marca presentó una nueva generación del Sonic con carrocería tipo crossover, enfoque urbano y una propuesta que se ubicaría entre el Onix y la Tracker. El modelo adopta una silueta más elevada, mayor carga tecnológica y una plataforma ya conocida dentro del portafolio regional
Chevrolet volvió a utilizar el nombre Sonic para un modelo completamente distinto al hatchback y sedán que se comercializó años atrás. Ahora se trata de un SUV compacto de estilo coupé, diseñado para competir en uno de los segmentos de mayor crecimiento en América Latina: el de los crossovers urbanos.
Chevrolet volvió a utilizar el nombre Sonic para un modelo completamente distinto al hatchback y sedán que se comercializó años atrás. Ahora se trata de un SUV compacto de estilo coupé, diseñado para competir en uno de los segmentos de mayor crecimiento en América Latina: el de los crossovers urbanos.
A nivel de diseño, el nuevo Sonic apuesta por una carrocería de líneas más robustas y una postura elevada. En el frontal incorpora una parrilla dividida en dos niveles, luces diurnas LED ubicadas en la parte superior y faros principales integrados en una segunda sección. También destaca un parachoques de múltiples superficies y acabados, mientras que en la zaga la caída del techo refuerza su perfil deportivo.
En la vista lateral se aprecia claramente la propuesta coupé, con una línea de techo descendente que lo diferencia de un SUV convencional. Esta configuración busca combinar estética dinámica con una altura libre al suelo más apta para uso urbano y caminos en mal estado.
Aunque Chevrolet aún no ha difundido una ficha técnica completa, reportes preliminares indican que el modelo utilizará la plataforma GEM de General Motors, arquitectura compartida con vehículos como Onix y Tracker. Esto permitiría una configuración de tracción delantera, suspensión delantera tipo McPherson y eje trasero de torsión.
En cuanto a dimensiones, las proyecciones ubican al Sonic en torno a los 4,10 a 4,23 metros de largo, con una distancia entre ejes cercana a 2,55 metros. De confirmarse estas cifras, quedaría posicionado entre un hatchback tradicional y un SUV compacto, priorizando espacio interior sin exceder el tamaño ideal para ciudad.
Sobre motorizaciones, la información no oficial menciona opciones de tres cilindros, incluyendo versiones atmosféricas y turboalimentadas de 1,0 y 1,2 litros, asociadas a transmisiones manuales o automáticas de seis velocidades, según mercado.
En el habitáculo se espera una evolución importante en conectividad y asistencias a la conducción. Versiones superiores podrían incorporar cuadro de instrumentos digital, sistema multimedia de nueva generación y paquetes ADAS similares a los ofrecidos por Tracker.
Con esta reinterpretación, Chevrolet apuesta por rescatar una denominación conocida, ahora adaptada a las tendencias actuales del mercado. El nuevo Sonic deja atrás su pasado como subcompacto tradicional para convertirse en un SUV de entrada con imagen más moderna y enfoque regional.