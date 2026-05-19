En un contexto marcado por el incremento sostenido de los precios de combustibles como la gasolina y el diésel, impulsado por factores internacionales como tensiones geopolíticas y restricciones logísticas en rutas clave como el estrecho de Ormuz, cada vez más conductores peruanos están optando por convertir sus vehículos a Gas Licuado de Petróleo (GLP). Actualmente, según el último estudio de APOYO encargado por Solgas, más de 650.000 unidades ya utilizan este sistema en el país, y se estima que la demanda de conversiones continúa en aumento debido al ahorro que representa, que puede alcanzar hasta un 50% frente a la gasolina.

Sin embargo, esta creciente adopción también ha venido acompañada de una mayor oferta de servicios informales de conversión, lo que representa un riesgo importante. Ante este escenario, especialistas de Solgas enfatizan la importancia de realizar este proceso únicamente en talleres autorizados y certificados, que cumplan con la normativa vigente y garanticen una instalación segura.

“Convertir un vehículo a GLP es una decisión que puede generar importantes beneficios económicos, pero debe hacerse correctamente. Una mala instalación no solo afecta el rendimiento del vehículo, sino que puede comprometer la seguridad del conductor”, señala Alessandra Dentone de Solgas.

¿Cómo convertir tu auto a GLP de forma segura?

A continuación, expertos del sector comparten los principales criterios que todo conductor debe considerar antes de realizar la conversión:

Verifica que el taller esté autorizado por el MTC: el primer paso es asegurarse de que el taller cuente con autorización vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Esto garantiza que cumple con estándares técnicos y de seguridad establecidos por ley. Exige equipos homologados y certificados: todos los componentes del sistema GLP (tanque, válvulas, tuberías) deben estar homologados. El uso de equipos informales o de procedencia dudosa incrementa el riesgo de fallas mecánicas o fugas. Solicita garantía de instalación: un taller formal debe ofrecer garantía tanto por los equipos como por el servicio de instalación. Esto es clave ante cualquier eventualidad posterior a la conversión. Asegúrate de realizar la inspección técnica: una vez realizada la conversión, el vehículo debe pasar por una inspección técnica que certifique que el sistema cumple con las condiciones de seguridad necesarias para circular. Evalúa la experiencia del taller: optar por talleres con trayectoria y buenas referencias es fundamental. La experiencia del equipo técnico influye directamente en la calidad de la instalación.

Seguridad y ahorro deben ir de la mano

El GLP vehicular se ha consolidado como una alternativa eficiente, económica y con menor impacto ambiental frente a otros combustibles. No obstante, su correcta implementación es clave para aprovechar todos sus beneficios. “Hoy más que nunca, los conductores buscan optimizar sus gastos sin sacrificar seguridad. Por eso, es fundamental informarse bien y acudir a proveedores formales que garanticen un servicio confiable”, agregó Dentone.

Para verificar que el taller esté autorizado, los usuarios deben consultar los canales oficiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad encargada de regular y supervisar este tipo de instalaciones en el país.