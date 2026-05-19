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Especialistas advierten que una instalación informal puede poner en riesgo la seguridad del conductor y del vehículo. (Foto: Solgas)
Especialistas advierten que una instalación informal puede poner en riesgo la seguridad del conductor y del vehículo. (Foto: Solgas)
/ Solgas
Por Redacción EC

En un contexto marcado por el incremento sostenido de los precios de combustibles como la gasolina y el diésel, impulsado por factores internacionales como tensiones geopolíticas y restricciones logísticas en rutas clave como el estrecho de Ormuz, cada vez más conductores peruanos están optando por convertir sus vehículos a Gas Licuado de Petróleo (GLP). Actualmente, según el último estudio de APOYO encargado por Solgas, más de 650.000 unidades ya utilizan este sistema en el país, y se estima que la demanda de conversiones continúa en aumento debido al ahorro que representa, que puede alcanzar hasta un 50% frente a la gasolina.

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