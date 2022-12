Es frecuente intentar ayudarse de la batería de otro auto cuando la nuestro auto se daña o deja de funcionar, pero ¿pueden transmitirse energía todos los autos indistintamente del tipo de motor que lleven? Aquí te explicamos cuándo este procedimiento es recomendable y cuándo no lo es.

El procedimiento refiere a transmitir carga eléctrica de un auto a otro a través de unas pinzas que se conectan en el borne positivo y negativo de la batería.

Por lo general, no existe ningún tipo de problema cuando se pretende arrancar un auto que lleva la misma mecánica. Es decir, se puede arrancar un motor gasolinero con otro similar, y de igual forma funciona con los petroleros.

También se puede arrancar un auto motor a gasolina con otro con motor diésel, pero viceversa no. Esto es porque los motores petroleros exigen una batería más grande y potente que los de gasolina para arrancar el motor. Si bien en algunos casos, pueden funcionar, esto podría poner en riesgo la batería de ayuda, ya que podría descargarse.

Consejos para cuidar tu batería / Pixabay / Bajo licencia Creative Commons

A su vez, esto también depende del vehículo, puesto que algunos motores a gasolina de gran cilindrada usan baterías grandes y también hay autos petroleros con motores downsizing que llevan una batería pequeña.

En el caso contrario, tampoco podemos utilizar un batería grande y potente como por ejemplo la que utiliza un motor V8 para arrancar un motor de tres cilindros. Por sentido común, hacer esto podría dañar componentes eléctricos como el catalizador, entre otros.

Entonces, no es que no se pueda arrancar un auto diésel con un gasolinero, pero se recomienda no hacerlo porque el otro auto podría quedarse sin batería. Así mismo, tampoco se aconseja intentar arrancar vehículos que tienen una gran diferencia en su cilindrada porque podría averiarse alguna de las dos baterías.

Lo que se recomienda es utilizar un arrancador de batería que sea compatible con el auto, los más habituales son los de 12 V de plomo-ácido. Son pequeños y fáciles de llevar, además de ser baratos.