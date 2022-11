Según el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati), ocho de cada diez vehículos en Lima cuentan con un sistema alternativo de combustión. Es decir, la mayor parte del parque automotor tiene un sistema a gas. Sin embargo, algunos conductores consideran que puede causar daños al motor. Pero, ¿Qué tan cierto es? Aquí te explicamos porque no es perjudicial.

En la actualidad, muchos vehículos ya llevan el sistema de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas Natural Vehicular (GNV). Estos combustibles son más baratos que la gasolina o diésel y más amigables con el medio ambiente.

En realidad, la combustión a gas es más limpia que la gasolina o diésel, debido al bajo nivel de residuos que generan. Además, el aceite lubricante del motor se mantendrá en mejores condiciones y producto de ello, ayudará a preservar el estado de pistones, anillos, entre otros. En conclusión, todos estos factores deberían prolongar la vida útil del vehículo en lugar de acortarla.

Pero, las complicaciones pueden ocurrir cuando no se realiza una correcta instalación del sistema a gas. Por ejemplo, cuando la persona que realiza la instalación no está calificada o cuando se utilizan materiales de dudosa procedencia que tienen una vida útil inferior al promedio y que afectan otras piezas. Así mismo, el motor se ve afectado cuando el sistema a gas no recibe mantenimiento, pero esta regla también aplica para otros sistemas de combustión.

Ventajas de instalar un sistema a gas: el precio general de la gasolina ha subido y con un sistema de GNV, puedes ahorrar hasta 70%. También, tu vehículo es ecoamigable, ya que emitirá menos emisiones de CO. Es seguro y también ahorras en el mantenimiento de tu vehículo

Desventajas de instalar un sistema a gas: pérdida de potencia y de epacio. Esto debido a que como el propano es una sustancia menos densa que la gasolina, los caballos de fuerza funcionan con menos intensidad. Como resultado, hay una pérdida de potencia que es más perceptible a mayor cilindrada del motor. De igual forma, hay una pérdida de espacio en la maletera del vehículo, ya que con mayor frecuencia se instala allí.