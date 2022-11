Las pick-ups cada vez se venden más y ya se están convirtiendo en productos fuerza de venta de varias marcas de vehículos instalados en Perú. Ahora, tienen mejores diseños y es más frecuente que el público se interese en ellas, por eso aquí te presentamos las cinco pick-ups más baratas que se puede adquirir en el mercado peruano.

En todo los casos, los precios anunciados representan a la versión base de cada modelo con tracción simple o 4x2. De igual forma, solamente se incluyen pick-ups medianas.

1. Mahindra New Pick Up DC 4X2: actualmente es la pick-up mediana más barata que se puede adquirir en el mercado peruano. Esta versión cuesta US$18.990 e integra un motor 2,2 litros de 140 Hp y 320 Nm, además una transmisión mecánica de seis velocidades. Tiene 5.175 mm de largo, 1.820 mm de ancho y 1.915 de alto; estas cotas la configuran como la más corta de esta lista, pero también como la más alta. Su capacidad de carga es 1.170 kg y es la única pick-up de la lista que no ofrece airbags.

Mahindra Pick-up / Mahindra

2. Great Wall Poer 4x2 STD EIV FL: cuesta US$19.490 y tiene un motor 2,0 litros que generan 161 Hp y 410 Nm de torque. Asimismo, integra dos airbags y llega con transmisión mecánica. Tiene 5.425 mm de largo, 1.883 mm de ancho y 1.882 de alto; con esta primera cota se configura como la más larga en esta lista. Tiene una capacidad de carga de 1.050 kg.

Great Wall Poer / Great Wall

3. JAC T8 Pro 4x2 Comfort Diésel: la versión base del JAC T8 Pro llega con un motor de 2,0 litros que logran 136 Hp y 320 Nm, y con una transmisión mecánica. Además, tiene una capacidad de carga de solo 900 Kg y sus dimendiones son 5.325 mm de largo, 1.880 mm de ancho y 1.830 de alto. Ofrece dos airbags y vale US$19.890.

JAC T8 Pro / JAC

4. Toyota Hilux 4x2 D/C 2GD: es uno de los vehículos más vendidos en el Perú y se puede adquirir desde US$26.570. Su versión base 4x2 D/C 2GD ofrece un motor de 2,0 litros que generan 147,5 Hp y 400 Nm cuando está integrada a una caja manual de seis velocidades. Sus dimensiones son 5.325 mm de largo, 1.800 mm de ancho y 1.815 mm de alto; asi mismo tiene una capacidad de carga de 1.200 Kg.

Es la pick-up más vendida del Perú / Toyota

. Chevrolet Colorado 2.8 LS MT TDI 4X2: la pick-up americana tiene un motor turbo diésel con intercooler de 2,8 litros que generan 200 Hp y 440 Nm de torque. Esta versión base cuesta US$26.990 y lleva una transmisión manual de 6 velocidades. Tiene 5.356 mm de largo, 1.874 mm de ancho y 1.791 mm de alto; además una capacidad de carga de 1.136 kg. En seguridad, incluye seis airbags.

Chevrolet Colorado / Chevrolet

También se ofrece la Mitsubishi L200, que en su versión 2.4 TD GLX MT vale US$28.490. Por último, la Nissan Frontier S 4x2 MT en US$29.760 y la Ford Ranger XL Cabina Doble 4x2 2.2L desde US$30.990.