Dakar 2019: Todo el rally se correrá en Perú

Luego de una serie de rumores, finalmente hoy se confirmó que el Dakar 2019 será 100% peruano. Así lo indicó la Amaury Sport Organisation ASO, a través de sus redes sociales, indicando que al realizarse toda la carrera en nuestro territorio será una edición totalmente dakariana en referencia a nuestra desierto que se extiende por todo el litoral.

Si bien aún no se ha confirmado la ruta exacta de la carrera, se sabe que esta contará con diez etapas que se correrán entre el 6 y el 17 de enero. Además se confirmó que tanto la partida como la llegada del rally raid será en Lima.



"Un Dakar 100% peruano va a ser increíble. Me estuve preparando desde el año pasado para poder competir en mi país y ahora correrlo con mis compatriotas me motiva más, lo disfrutaremos mucho. Va a ser muy difícil ya que este año fue complicado, pero nos preparamos cada vez mejor para llevar al Perú a lo más alto posible", indicó Nicolás Fuchs, piloto nacional que en el 2017 alcanzó la posición 12 de la categoría autos.



(Foto: Dakar) difusión

Que la competencia se realice por completo en nuestro país generará que exista un mayor número de pilotos peruanos quienes tendrán que costear un menor presupuesto en temas logísticos lo cual les permitirá ser parte de una carrera a la que muchas veces ven de lejos debido a la falta de apoyo económico.