“My Hero Academia: Ahora es tu turno” es la cuarta entrega cinematográfica de la aclamada franquicia de anime “My Hero Academia”, y llega con una propuesta ambiciosa. Si bien las películas anteriores han sido emocionantes, esta destaca por abordar directamente una de las temáticas más profundas y recurrentes de la serie: el legado de los héroes, especialmente el de All Might, y cómo ese legado puede ser interpretado de manera incorrecta. Aquí, la trama gira en torno a un nuevo villano que toma las últimas palabras de All Might de manera radical y las utiliza para justificar sus actos malvados.

En Saltar Intro de El Comercio ya hemos podido ver “My Hero Academia: Ahora es tu turno” y esta es nuestra reseña.

El villano: una sombra distorsionada de All Might

En “Ahora es tu turno”, el antagonista principal es Dark Might, un villano cuya obsesión por All Might lo lleva a una peligrosa malinterpretación de sus palabras finales como héroe: “Ahora es tu turno”. Mientras All Might dejó ese mensaje con la intención de inspirar a la próxima generación de héroes, Dark Might cree que esas palabras estaban dirigidas a él, interpretándolas como una señal de que debería tomar el poder y moldear el mundo a su antojo.

Este concepto me pareció muy bueno porque plantea una pregunta interesante: ¿qué sucede cuando el legado de un héroe es malentendido? A lo largo de la serie, “My Hero Academia” ha explorado el impacto que los héroes tienen en la sociedad, tanto de manera positiva como negativa, y cómo algunos personajes como Stain o ahora Dark Might, interpretan esos valores de formas radicales. Dark Might, al igual que Stain, no está relacionado directamente con All For One, lo que le da un aire de independencia como villano. Sin embargo, su devoción mal guiada por All Might y su deseo de “heredar” su poder, lo convierte en una figura peligrosa.

Un escenario familiar: la Clase 1-A en acción

Como es costumbre en las películas de “My Hero Academia”, los estudiantes de la Clase 1-A son el foco central de la historia, con Deku, Bakugo y Todoroki tomando los roles de líderes naturales. Esta vez, la película nos muestra a los héroes enfrentándose a Dark Might y su grupo de villanos, mientras intentan salvar a una niña con habilidades especiales, Anna, que recuerda mucho a la situación de Eri en la serie.

Lo que me gusta de esta película es cómo se mantiene fiel a la esencia de la serie (aunque quizá su error también sea ese porque es como un capítulo de la serie super extendido): el trabajo en equipo. A diferencia de otros animes donde los protagonistas son los únicos que tienen el protagonismo, “My Hero Academia” siempre ha sabido destacar a los personajes secundarios. Aquí, vemos a varios miembros de la Clase 1-A unirse para derrotar a los enemigos, cada uno aportando sus habilidades únicas. Es una dinámica que hace que la película se sienta como un episodio extendido, pero con una animación de mayor calidad y una trama más elaborada.

Dark Might es la copia del legendario héroe All Might. (Foto: Crunchyroll)

Las peleas: una explosión visual

Uno de los puntos más destacados de “Ahora es tu turno” es, sin duda, la animación. El estudio Bones ha demostrado nuevamente que es capaz de crear escenas de combate que no solo son visualmente impresionantes, sino que también transmiten la intensidad de la lucha. Las coreografías de batalla están meticulosamente diseñadas para aprovechar al máximo los quirks de los personajes. Ver a Bakugo, Todoroki y Deku en acción es un deleite, especialmente cuando los tres se separan para liderar sus respectivos equipos. Sin embargo, los villanos secundarios no aportan mucho más allá de ser obstáculos para los héroes, y eso es quizá uno de los puntos más débiles de la película.

En lo personal, uno de los momentos más impactantes fue la batalla final contra Dark Might. Sin entrar en spoilers, diré que la forma en que el estudio representa el poder y las habilidades de los personajes es espectacular. Los efectos visuales, junto con la banda sonora épica, hacen que sea imposible despegar los ojos de la pantalla. Es el tipo de secuencia que te hace sentir la emoción de estar dentro del universo de “My Hero Academia”, deseando gritar “¡Detroit Smash!” junto a Deku.

Personajes nuevos y relaciones familiares

Si bien la trama principal gira en torno a la lucha contra Dark Might, la película también introduce nuevos personajes como Guilio, un héroe con partes cibernéticas, cuya actitud gruñona y habilidades de largo alcance contrastan con las de Deku. Aunque es un personaje interesante, no logra tener el mismo impacto emocional que otros héroes secundarios introducidos anteriormente en la serie o en las películas.

Anna, por su parte, es la clásica figura vulnerable cuyo quirk es explotado por los villanos para avanzar en sus planes. Si bien es un personaje que recuerda mucho a Eri, su arco no es tan profundo como el de esta última, lo que deja la sensación de que pudo haberse desarrollado más.

Reflexiones sobre el legado de los héroes

Uno de los aspectos más profundos de la película es la reflexión sobre lo que significa ser un héroe y cómo el legado de All Might ha impactado tanto a héroes como a villanos. La figura de All Might siempre ha sido vista como un símbolo de paz, pero “Ahora es tu turno” plantea la pregunta: ¿es justo que una sola persona tenga la responsabilidad de mantener la paz? ¿Qué sucede cuando ese símbolo es malinterpretado?

Estos cuestionamientos añaden una capa de profundidad a la película que va más allá de las peleas espectaculares. Para los fanáticos que han seguido la serie desde el principio, es una oportunidad para reflexionar sobre el mensaje central de “My Hero Academia”: la verdadera fuerza de los héroes no reside solo en su poder individual, sino en su capacidad para inspirar a otros y trabajar en equipo.

Conclusión: un espectáculo visual con un mensaje claro

En resumen, “My Hero Academia: Ahora es tu turno” ofrece todo lo que los fanáticos esperan de una película de esta franquicia: combates emocionantes, personajes entrañables y una animación impresionante. Aunque no supera a entregas anteriores como “Heroes Rising”, sigue siendo una película sólida que vale la pena ver en cines. Más allá de la acción, lo que más me gustó fue la forma en que se aborda el legado de los héroes y cómo ese legado puede ser distorsionado. Al final, la película es un recordatorio de que ser un héroe no es solo cuestión de poder, sino de responsabilidad y trabajo en equipo.

Si eres fan de “My Hero Academia”, esta película es una experiencia imperdible. Ver a la Clase 1-A enfrentarse a un villano que desafía el legado de All Might es un espectáculo que merece disfrutarse en la pantalla grande. La cinta se estrena este jueves en todas las salas de cine.

VIDEO RECOMENDADO Saltar Intro | Tráiler de "One Piece". (Fuente: Netflix)