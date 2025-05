Marvel Studios protagonizó un inesperado movimiento de mercadotecnia tras el debut de su más reciente filme. Apenas terminó el primer fin de semana en salas, los enormes carteles de “Thunderbolts*” en Los Ángeles desaparecieron para dar paso a un nuevo encabezado: “The New Avengers”.

La operación fue tan veloz que muchos espectadores se encontraron con el póster renovado antes de que pudieran imaginarlo. Poco después, la cuenta oficial del estudio difundió un video en el que el propio reparto arranca el nombre original del póster para revelar la denominación definitiva.

El enigma del asterisco por fin fue revelado

Durante semanas, los fans debatieron la razón detrás del misterioso asterisco en el título “Thunderbolts*”. La incógnita se despeja en el tercer acto: Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) desvela que, en realidad, el equipo ha sido rebautizado oficialmente como The New Avengers. El grupo está conformado por Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), el Guardián Rojo (David Harbour), John Walker (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen) y Sentry (Lewis Pullman).

Estrategia tras bambalinas

El director Jake Schreier confesó en entrevista con The New York Times que el cambio en exteriores y en cartelería formó parte de un plan coordinado: “Si Valentina estaba dispuesta a reestructurar la marca dentro de la trama, nosotros podíamos reflejarlo en la promoción”, explicó. Schreier añadió que, pese a que el asterisco había permanecido en la secuencia durante un año, “la maniobra no resultó confusa; al contrario, potenció la sorpresa”.

La jugada publicitaria no solo sorprendió, sino que reactivó la conversación en redes sociales. A lo largo de los días siguientes, las plataformas de venta de boletos en Estados Unidos mostraron el nuevo logotipo de “The New Avengers”, dejando claro que Marvel respalda al completo la evolución de la historia.

Ficha técnica

Título original: Thunderbolts*

Thunderbolts* Título definitivo: The New Avengers

The New Avengers Director: Jake Schreier

Jake Schreier Guionistas: Eric Pearson, Richie Palmer

Eric Pearson, Richie Palmer Productor ejecutivo: Kevin Feige

Kevin Feige Reparto principal:



Fecha de estreno en EE. UU.: 2 de mayo de 2025

2 de mayo de 2025 Próxima aparición: Avengers: Doomsday (verano de 2026)