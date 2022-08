En 2019, la comedia “Mirreyes vs godínez” fue la película más vista de ese año en México, al llevar a las salas de cine a más de 4.5 millones de personas, y recaudar unos 12 millones de dólares. ¿La historia? Un grupo de oficinistas, o godinez, como se les llama en México, luchan contra los hijos del dueño de la zapatería en donde trabajan, conocidos como mirreyes, para sacar a flote la empresa y evitar su posterior venta.

La película fue protagonizada por Pablo Lyle, Daniel Tovar, Regina Blandón y Diana Bovio, y gustó tanto que los productores decidieron rodar una secuela, la cual se estrenó el 22 de julio en Vix+.

Sobre este estreno y su carrera como actor, hablamos con Christian Vázquez, quien interpreta a “Conan” en “Mirreyes vs godínez: el retiro”, en ambas películas.





-En 2019, “Mirreyes vs godínez” fue un gran éxito pero también recibió fuertes críticas, las mismas que cuestionan la calidad de muchas de las comedias mexicanas actuales. Tú, como actor de la película, ¿Cómo recibes esta acogida?

En cada proyecto creo que uno corre ese riesgo, como bien dice la canción no eres ‘monedita de oro’ para caerle bien a todos y los entiendo. Creo que la película, bien o mal, yo con lo que me quedo es con el público con el que conectó. Es una película de un género muy particular, en una circunstancia muy particular y creo que el resultado está ahí, que encantó mucho, que le fue increíble en el 2019 cuando se estrenó y dio mucho de qué hablar. Tanto que, pues hicimos una secuela.

-Esta fue tu segunda comedia

-Sí. Yo venía de hacer mucho cine pero más de género melodramático por así decirlo, más de época y creo que esta película fue la segunda que yo hice de comedia, la primera fue “Tres idiotas”, de Juan Carlos Bolado. Hacer comedia suena fácil y sencillo pero es más complicado de lo que uno cree porque el cine es muy mecánico y en comedia eso significa que tienes que tener un timing muy preciso para que todo eso en conjunto, el día de mañana en la edición, pues tenga ese remate, esa chispa. Y no es fácil. Entonces, pues a la gente que le gustó la película, bienvenidos sean y a los que no, también, porque uno no es perfecto ¿no? Y qué bonito que la película sea ese punto de encuentro y también tenga esos tipos de cuestionamiento. Afortunadamente, en mi pronta carrera, lo mucho o poco que he hecho, pues también he tenido la oportunidad de jugar en distintos géneros y la verdad es que yo me la paso muy bien en todos. No todos obviamente tienen esta profundidad o ese cuestionamiento o le dan esta voz o algo muy en particular, fuera de la comedia.





-La primera película tuvo varias trabas en el camino antes de su estreno y la segunda, curiosamente, también las tuvo

La primera película la hicimos en 2017 y estuvimos a punto de no hacer la película por varias circunstancias porque pasó lo del sismo, pero corrimos con esta suerte de que la película gustó mucho y creo que también eso es un poco la paga y el premio de que a veces las cosas, pues cuando más te cuestan o cuando más sacrificio conllevan, pues también el resultado puede ser a favor y de una manera muy bonita, muy especial. Y la secuela, tardó tiempo en estrenarse y también en hacerse por muchos factores. Empezamos a hacerla a principios de 2020 y cuando ya llevábamos como dos semanas de rodaje tuvimos que parar porque tuvimos que confinarnos. Todos pensábamos que esto iba a durar un mes mes y medio y pues prácticamente pasó un año. Entonces ha sido un proceso un poco complicado lleno de obstáculos, pero creo que también esos obstáculos no ha hecho valorar más nuestro trabajo, porque después del 2020 no somos los mismos. Creo que algo cambió entre nosotros porque lo dábamos por hecho. Yo también agradecido de haber tenido esa fortuna de volver a pisar el set y poder jugar nuevamente a través de Conan.

- ¿Qué cambios vemos en ‘Conan’, tu personaje en “Mirreyes vs godinez”, respecto a la primera película?

Conan es un personaje muy entrañable en todos los sentidos. Es un personaje muy leal, muy carismático, siempre va a sacar la espada por los suyos y que todo el tiempo trata de sacarle una sonrisa a todos los demás. Para los que no vieron la primera película, el es un godín, tiene un empleo en una oficina y en esta segunda parte, empieza a tener un cuestionamiento muy importante, que es el tema de la edad. Empieza a envejecer un poco y él no quiere eso, entonces hay cambio radical en cuanto su forma de vestir, su look, y también hay unos vicios que llegan, como el de fumar. Y quién no ha tenido esos cuestionamientos. Entonces sí, vienen muchos cambios muy particulares para Conan aunque él siempre va a tener la mejor actitud y ese sentido del humor no lo va a perder y lo vamos a ver explorando su lado un poco más humano y más consciente porque empieza a madurar por así decirlo.

-La historia de “Mirreyes vs Godínez: el retiro” ha quedado medio abierta para una tercera parte. ¿Han hablado de una nueva película?

Se está hablando de eso. Es tanto el éxito que ha tenido la película antes de que sea estrenada porque empezaron a hacer Focos Group para ver qué tal jalaba y ver qué cambios se le podían hacer o no, y pues la película prácticamente desde la primera vez que la empezaron a mostrar, pues gustó mucho por todo lo anterior.

-Cuéntanos de tu próxima película con Rob Schneider

La acabo de terminar de grabar hace un mes y medio. Fue muy bonito, porque muy pocas veces a mí me han invitado a hacer proyectos sin hacer ningún casting y esta fue una de esas veces. Recibí la invitación, me llegó el guión y era decir: okay. Es una comedia con un personaje pues no sé si es exagerada pero un poco más subida de tono, más llamativa y pues, obviamente, el saber que iba a ser Rob (Schneider) quien iba a estar dirigiendo y también actuando, pues a mí me dio mucha confianza porque pues iba a ser bajo bajo su tutela. Entonces fue como ok va, pues yo me sumo al proyecto.

-¿De qué va la historia y tu personaje?

Está ambientada en los años 90s. Es una pareja gay, uno de ellos es actor que por la época tenía que simular relaciones falsas para que el público en este caso, las señoras que ya eran fan de este actor, no se desilusionaran de él. Mi personaje es la pareja de este actor que es interpretado por Vadhir Derbez y fue muy divertido trabajar con Rob, poder salir un poco de mi zona de confort también y conectar con otras vivencias. El nombre tentativo es “Love Is Love” y es una co-producción estadounidense mexicana, pero sí prácticamente el 80% es producción americana y se estrenaría el próximo año.





-Has sido parte de “Guerra de vecinos”, hay mucha comedia a tu alrededor y parece que te siguen proponiendo este tipo de proyectos

Sí y está bueno, porque el origen de mi carrera es más cine melodramático y está bueno también echarse un clavado en la comedia porque te lo repito, se cree que es fácil pero no, es muy complicado. Y también es bueno porque diversifico mi carrera y puedo alcanzar más públicos también; en este caso no nada más el del cine.





-Pero ¿Te sientes cómodo haciendo comedia?

Sí, disfruto mucho hacer comedia hoy en día. Creo que la gente también quiere desconectarse un rato al momento de prender su televisor o poner algún capítulo de una serie una película. Pero ya el próximo mes empiezo a hacer otra serie que es de época y es un melodrama.

-¿Qué otros proyectos tienes en camino?

Además de la película con Rob y este próximo drama, viene otra película que hice con Videocine que es una coproducción mexicoespañola que se va a llamar “La novia de América” y viene otra para Amazon Prime que se va a llamar “La caída”.

DATO "Mirreyes vs Godines": el retiro", está disponible en Vix+ desde el 22 de julio

